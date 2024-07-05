Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приехал в Москву, сообщает 5 июля «Интерфакс».

Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши рассказал, что венгерский премьер встретится в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет ТАСС. По словам пресс-секретаря, Орбан прибыл в Москву «в рамках своей миротворческой миссии».

В Кремле ожидаются переговоры Путина и Орбана, среди тем — Украина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Миротворческая миссия продолжается. Вторая остановка: Москва

РИА Новости опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан кортеж Орбана в центре Москвы.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что премьер-министр Венгрии в ходе визита в Москву не представляет интересы Евросоюза. «Визит Виктора Орбана в Москву относится исключительно к двусторонним отношениям Венгрии и России. Позиция Европейского совета по войне России против Украины исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным», — сказал Боррель.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя визит Орбана в Москву, заявила, что «уступки не остановят Путина». «Только единство и решимость проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине», — сказала она.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, в свою очередь, сказал, что Орбан не координировал свой визит в Россию с Еврокомиссией. По его словам, поездка Орбана в Москву «подрывает единство ЕС».

Накануне о возможном визите Орбана в Россию сообщали «Радио Свобода» и журналист расследовательского медиа VSquare Сабольч Паньи, которые сослались на источники.

Виктор Орбан — второй лидер страны Евросоюза, приехавший в Москву после начала полномасштабной войны в Украине. В апреле 2022 года в Россию приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны в Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией. В офисе президента Украины сообщили, что это невозможно «в отрыве» от саммитов мира, которые организует Украина.

Виктор Орбан — один из немногих западных лидеров, который после начала войны встречался с Владимиром Путиным. Премьер-министр Венгрии неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал то, что ЕС выделяет военную помощь Украине.

Венгрия 1 июля в рамках ротации стала председателем Евросоюза.

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