Журналисты анонсировали визит Виктора Орбана в Москву — по их данным, он состоится уже завтра. Два дня назад Орбан посетил Киев
Премьер Венгрии Виктор Орбан посетит Москву. Об этом со ссылкой на источники пишут венгерский журналист Сабольч Паньи, а также венгерская редакция «Радио Свобода».
По данным журналистов, поездка состоится уже 5 июля. Вместе с Орбаном в Москву приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Официально о визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.
Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны побывал в Киеве. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал его подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией.
Орбан — один из немногих западных лидеров, который после начала войны встречался с Путиным. Премьер Венгрии также неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал выделение военной помощи Украине.