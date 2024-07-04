Премьер Венгрии Виктор Орбан посетит Москву. Об этом со ссылкой на источники пишут венгерский журналист Сабольч Паньи, а также венгерская редакция «Радио Свобода».

По данным журналистов, поездка состоится уже 5 июля. Вместе с Орбаном в Москву приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Официально о визите ни Венгрия, ни Россия не сообщали.

Виктор Орбан 2 июля впервые с начала войны побывал в Киеве. Там он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и призвал его подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией.

Орбан — один из немногих западных лидеров, который после начала войны встречался с Путиным. Премьер Венгрии также неоднократно выступал за продолжение сотрудничества Евросоюза с Россией и критиковал выделение военной помощи Украине.