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Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огареве «очень прямыми, открытыми и жесткими», отметив, что это был «не дружеский визит». Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на канцелярию Нехаммера.

В рамках встречи канцлер затронул тему военных преступлений в Украине и необходимости наказания виновных. Нехаммер также дал понять, что «пока в Украине гибнут люди», санкции против России будут оставаться в силе и ужесточаться.

«Но самым важным моим посланием Путину было то, что эта война должна наконец закончиться, потому что в войне есть только проигравшие с обеих сторон», — цитирует канцлера издание.

Теперь Вена собирается проинформировать своих европейских партнеров о переговорах с Путиным.

Российская сторона встречу пока не комментировала.

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Переговоры Путина и Нехаммера состоялись вечером 11 апреля. По данным австрийских СМИ, встреча продлилась примерно полтора часа, а сам разговор — 75 минут.

Переговоры проходили в закрытом от прессы режиме, перед ними не было протокольной съемки, после них — итоговой пресс-конференции.

Нехаммер стал первым европейским лидером, который лично встретился с Путиным после начала российского вторжения в Украину.

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