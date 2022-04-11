В Ново-Огарево прошли переговоры Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Это первая встреча Путина с европейским лидером после начала войны

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Обновлено. Встреча президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Карла Нехаммера завершилась, заявили в Кремле. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, переговоры продлились полтора часа. Подробностей о содержании разговора пока нет.

Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер начали переговоры в подмосковной резиденции главы российского государства в Ново-Огареве. Об этом, сообщает «Интерфакс», рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча проходит в закрытом режиме, без протокольных кадров до ее начала и итогового заявления для прессы.

Главной темой переговоров Путина и Нехаммера станет ситуация вокруг Украины, ранее анонсировал представитель Кремля. Песков также не исключил, что лидеры обсудят «газовые дела», в том числе оплату российского газа в рублях.

BBC News со ссылкой на представителя канцлера сообщала, что цель визита канцлера Австрии — способствовать переговорам о прекращении войны в Украине.

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Нехаммер стал первым европейским лидером, который лично встретился с Путиным после начала российского вторжения в Украину. До переговоров с российским президентом канцлер Австрии посетил Киев, где в таком же формате встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, это первая встреча Путина и Нехаммера с момента его избрания канцлером Австрии.

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