Владимир Путин. Важно, что мы продолжаем диалог. Я неоднократно говорил, что мы открыты для дипломатического урегулирования, но в Киеве не желают решать вопросы таким способом. Спонсоры пытаются использовать Украину как таран в противостоянии с Россией. Кажется, что Киев не готов отказаться от ведения войны до победного. Думаю, что прекращать боевые действия там не хотят еще и потому, что тогда придется отменить военное положение и провести выборы. А шансы победить у нынешних правителей, потерявших легитимность, нулевые. Россия выступает за полное завершение конфликта, наши условия были изложены. Мы признательны господину Орбану за визит и воспринимаем это как попытку восстановить диалог.

Что думают о легитимности Владимира Зеленского в Украине Российские власти и пропагандисты пытаются всех убедить, что Зеленский потерял легитимность «Медуза» выяснила, что об этом думают сотрудники офиса самого Зеленского, украинские оппозиционеры и обычные жители страны

Виктор Орбан. Для Европы мир — это самое важное. Сейчас мы не можем чувствовать себя в безопасности, мы видим картины разрушения и страданий. Наш экономический рост замедляется. Но мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Я хотел услышать мнение господина Путина по трем важным вопросам — прекращению огня, мирным переговорам и положению дел в Европе после войны — и я его услышал. Благодарю его за честную беседу. Я понял, что позиции сторон очень далеки друг от друга, и нужно очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. Но важнейший шаг мы сделали — установили контакт. Я и дальше будут работать в этом направлении.

Это пересказ заявлений для прессы, сделанных президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи в Москве. Высказывания значительно отредактированы, но их смысл сохранен.

Вчера Путин говорил немного другое

Сначала переговоры — потом прекращение огня. Глобальную безопасность обсудим после выборов в США Путин выступил на саммите ШОС. Краткий пересказ

Вчера Путин говорил немного другое

Сначала переговоры — потом прекращение огня. Глобальную безопасность обсудим после выборов в США Путин выступил на саммите ШОС. Краткий пересказ

Фото на обложке: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA