Путин вчера: мы не прекратим огонь до переговоров. Путин сегодня: прекращения огня не хочет Киев — потому что Зеленский боится выборов Что сказали Владимир Путин и Виктор Орбан после встречи в Москве. Максимально коротко
Владимир Путин. Важно, что мы продолжаем диалог. Я неоднократно говорил, что мы открыты для дипломатического урегулирования, но в Киеве не желают решать вопросы таким способом. Спонсоры пытаются использовать Украину как таран в противостоянии с Россией. Кажется, что Киев не готов отказаться от ведения войны до победного. Думаю, что прекращать боевые действия там не хотят еще и потому, что тогда придется отменить военное положение и провести выборы. А шансы победить у нынешних правителей, потерявших легитимность, нулевые. Россия выступает за полное завершение конфликта, наши условия были изложены. Мы признательны господину Орбану за визит и воспринимаем это как попытку восстановить диалог.
Виктор Орбан. Для Европы мир — это самое важное. Сейчас мы не можем чувствовать себя в безопасности, мы видим картины разрушения и страданий. Наш экономический рост замедляется. Но мир не наступит сам по себе, ради него нужно работать. Я хотел услышать мнение господина Путина по трем важным вопросам — прекращению огня, мирным переговорам и положению дел в Европе после войны — и я его услышал. Благодарю его за честную беседу. Я понял, что позиции сторон очень далеки друг от друга, и нужно очень много шагов, чтобы приблизиться к завершению войны. Но важнейший шаг мы сделали — установили контакт. Я и дальше будут работать в этом направлении.
Это пересказ заявлений для прессы, сделанных президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Венгрии Виктором Орбаном по итогам встречи в Москве. Высказывания значительно отредактированы, но их смысл сохранен.
Фото на обложке: Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA