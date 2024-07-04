Прекращение огня с Украиной невозможно до начала переговоров, потому что мы не уверены в ответных действиях Киева. Нам нужно добиться от них шагов, которые были бы необратимыми и приемлемыми для нас. Завершение конфликта с помощью посредников кажется маловероятным — у посредников нет полномочий подписывать документы. Правящая верхушка на Украине незаконно находится у власти, обращаться к Верховной раде тоже бессмысленно, потому что большинство там подчинено этой верхушке. Мы поддерживаем слова Трампа о желании завершить войну, но с конкретными предложениями я не знаком. Мы готовы начать производство ракет меньшей и средней дальности, а в случае размещения американских ракет где-либо можем ответить зеркально. Для переговоров по глобальной безопасности нужно дождаться выборов в США. Я видел фрагменты дебатов Байдена и Трампа, мне небезразлично, что там происходит, но это их внутреннее дело.

Это приблизительный пересказ заявлений президента России Владимира Путина по итогам саммита ШОС. Высказывания значительно отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Что еще сказал Путин на этой пресс-конференции Путин нашел России союзников в борьбе с терроризмом. Эти союзники — тоже террористы

Фото на обложке: Turar Kazangapov / Reuters / Scanpix / LETA