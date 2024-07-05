Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана приехать в Москву принималось «без согласования или координации» с Украиной. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

«Напоминаем, что для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым и призываем все государства неуклонно его придерживаться», — заявили в министерстве.

По мнению Киева, «единственным реалистичным путем» к восстановлению «справедливого мира» остается «формула мира».

«Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита премьер-министра Венгрии в Киев», — заключили в МИД Украины.

Виктор Орбан приехал в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 5 июля. В своем твиттере венгериский премьер назвал эту поездку частью «миротворческой миссии». Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что Орбан приехал в Москву, чтобы «как можно скорее прекратить огонь» в Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Орбан в ходе визита в Москву не представляет интересы Евросоюза, а позиция ЕС по войне России и Украины исключает официальные контакты между Евросоюзом и Путиным.

2 июля Орбан впервые с начала войны в Украине посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров Орбан призвал Зеленского подумать о прекращении огня и начале мирных переговоров с Россией.

Читайте также

Война Восемьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Восемьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»