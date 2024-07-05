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новости

Война Восемьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 июля читайте здесь.

Главные новости:

  • В Приморско-Ахтарске при атаке дронов погибла шестилетняя девочка, поврежден трехэтажный жилой дом.
  • В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников начались «ландшафтные пожары».

В Днепре умерла женщина, раненая при атаке накануне. Число жертв достигло восьми человек

В больнице Днепра умерла 72-летняя женщина, раненая в результате атаки 3 июля, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

удар по днепру. фотографии

В Днепре при ракетном ударе погибли шесть человек, 50 ранены. В Донецкой области новое наступление российской армии — бойцы ВСУ готовятся его встретить Восемьсот шестьдесят первый день войны. Фотографии

удар по днепру. фотографии

В Днепре при ракетном ударе погибли шесть человек, 50 ранены. В Донецкой области новое наступление российской армии — бойцы ВСУ готовятся его встретить Восемьсот шестьдесят первый день войны. Фотографии

Украина атакована 32 беспилотниками. Все дроны сбиты

В ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину 32 ударными беспилотниками типа «Шахед-131/136», все они сбиты, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Дроны атаковали Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Киевскую, Черниговскую и Черкасскую области. О последствиях атак или пострадавших не сообщается.

Минобороны России отчиталось о ночной атаке: над Краснодарским краем сбиты 14 дронов, над Ростовской областью — 10. Еще 26 беспилотников были сбиты над Запорожской областью.

последствия атаки беспилотников

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Под удар попали НПЗ и жилой дом. Погиб ребенок, есть пострадавшие

последствия атаки беспилотников

Беспилотники атаковали Ростов-на-Дону и Приморско-Ахтарск. Под удар попали НПЗ и жилой дом. Погиб ребенок, есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников начались «ландшафтные пожары»

В ночь на 5 июля над Ростовской областью были сбиты 10 беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, в результате атаки и последующего падения обломков на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе начались «ландшафтные пожары».

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей утверждает, что атакован атакован филиал Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода на левом берегу Дона между Ростовом и Батайском.

Приморско-Ахтарск на Кубани атаковали беспилотники. Погибла шестилетняя девочка, в результате атаки разрушен жилой дом

В городе Приморско-Ахтарск в результате атаки украинских беспилотников поврежден трехэтажный многоквартирный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых было два ребенка. Позже Кондратьев сообщил, что получившая ранения при налете дронов шестилетняя девочка умерла в больнице.

Кроме этого, по словам Кондратьева, при атаке нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.

Здравствуйте. Начинается 863-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.