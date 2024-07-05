Война Восемьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 4 июля читайте здесь.
Главные новости:
- В Приморско-Ахтарске при атаке дронов погибла шестилетняя девочка, поврежден трехэтажный жилой дом.
- В Ростове-на-Дону после атаки беспилотников начались «ландшафтные пожары».
В Днепре умерла женщина, раненая при атаке накануне. Число жертв достигло восьми человек
В больнице Днепра умерла 72-летняя женщина, раненая в результате атаки 3 июля, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Украина атакована 32 беспилотниками. Все дроны сбиты
В ночь на 5 июля российские войска атаковали Украину 32 ударными беспилотниками типа «Шахед-131/136», все они сбиты, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Дроны атаковали Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Киевскую, Черниговскую и Черкасскую области. О последствиях атак или пострадавших не сообщается.
Минобороны России отчиталось о ночной атаке: над Краснодарским краем сбиты 14 дронов, над Ростовской областью — 10. Еще 26 беспилотников были сбиты над Запорожской областью.
В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников начались «ландшафтные пожары»
В ночь на 5 июля над Ростовской областью были сбиты 10 беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, в результате атаки и последующего падения обломков на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе начались «ландшафтные пожары».
Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей утверждает, что атакован атакован филиал Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода на левом берегу Дона между Ростовом и Батайском.
Приморско-Ахтарск на Кубани атаковали беспилотники. Погибла шестилетняя девочка, в результате атаки разрушен жилой дом
В городе Приморско-Ахтарск в результате атаки украинских беспилотников поврежден трехэтажный многоквартирный дом, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В результате атаки пострадали шесть человек, среди которых было два ребенка. Позже Кондратьев сообщил, что получившая ранения при налете дронов шестилетняя девочка умерла в больнице.
Кроме этого, по словам Кондратьева, при атаке нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города.
Здравствуйте. Начинается 863-й день полномасштабного вторжения войск России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что вы с нами.