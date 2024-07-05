Война Восемьсот шестьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

В Ростове-на-Дону после атаки украинских беспилотников начались «ландшафтные пожары»

В ночь на 5 июля над Ростовской областью были сбиты 10 беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, в результате атаки и последующего падения обломков на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе начались «ландшафтные пожары».

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей утверждает, что атакован атакован филиал Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода на левом берегу Дона между Ростовом и Батайском.