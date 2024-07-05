Телеканал «Россия 24» в одном из сюжетов программы «Вести» показал видео, как военный стреляет в голову сослуживцу, который получил ранения при атаке дрона-камикадзе. Ведущая Анастасия Иванова заявила, что на видео сняты военнослужащие ВСУ.

В подводке к сюжету ведущий «Вестей» Алексей Казаков заявил, что судьба украинских военных якобы не волнует командование, а «выстрелы своим в спину — это обыденность среди боевиков ВСУ». Иванова начала сюжет словами о том, что «идеологически заряженные неонацисты» остались в меньшинстве на фронте и «воюют они не только с российскими бойцами, но и с украинцами, которых силком затащили на передовую».

После этих слов канал показал видео, в котором трое военных бегут по дороге. Рядом с одним из них взрывается беспилотник. Военнослужащий падает, очевидно, получив ранения. Сослуживец, бежавший за ним, подходит к раненому. Тот показывает ему на свою голову. Потом военный убивает раненого выстрелом в голову. При этом военный, получивший ранения и впоследствии убитый, запечатлен на видео без оружия.

В эфире «России 24» видео прокомментировал Виталий Павловский, которого телеканал представил ветераном « ». «Это видео действительно показывает их животную сущность такую, фашистскую идеологию, которая у них в подкорках сидит», — заявил он, говоря о героях ролика.

Внимание на сюжет обратили украинские журналисты, а также российский телеграм-канал «На Zzzzzападном фронте без перемен», отслеживающий повестку пропаганды РФ и «военкоров».

Как отмечает украинский 24-й канал, полное видео, фрагмент которого использовала «Россия 24», впервые опубликовал 22 июня телеграм-канал Russia no context. Авторы канала заявили, что получили запись от подписчика. Тот, в свою очередь, утверждал, что в видео российские военные «убегают в сторону украинских позиций» и один из военнослужащих «по просьбе своего сослуживца добивает его выстрелом в голову после того, как тот был ранен FPV-дроном». Russia no context отмечал, что это не первый такой случай.

Ролик разошелся по телеграм-каналам, в том числе по каналам российских «военкоров», пишет «На Zzzzzападном фронте без перемен». Один из них, «Военкоры соединений ВДВ», называл запись «фейком» и «очередной постановкой ИПСО», которая распространяется «через сеть каналов-обманок, замаскированных под пророссийские военной направленности». Судя по посту, авторы канала сочли, что за «качественной постановкой» стоит Украина, а люди в видео переодеты в российских военных.

Глава расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев проанализировал ролик в сводке на ютьюб-канале Майкла Наки. Он предположил, что солдаты убегали от дронов, которые их преследовали, а раненый жестами попросил сослуживца добить его. «По одному из солдат прилетает FPV-дрон, поражает его. Но на кадрах не виден масштаб его травм, — рассказал глава CIT. — Тем не менее солдат падает. На кадрах действительно видно, что он как будто дает понять, просит сослуживца дострелить его в голову. <…> После чего шедший за ним другой солдат добивает его».

Левиев отметил, что «есть геолокация» места, где было снято видео. По его словам, это произошло на линии соприкосновения неподалеку от села Работино Запорожской области. Об этом же писали телеграм-канал Russia no context, распространивший видео, а также украинский журналист Юрий Бутусов. К такому же выводу, обратила внимание «Медиазона», пришел анонимный OSINT-аналитик Defmon3. И Бутусов, и Defmon3 также назвали героев видео российскими солдатами.

Среди прочего Левиев заявил, что если видео было постановочным, то «это самая качественная постановка, которую я видел за долгие годы работы».

Снимать постановочные видео непосредственно на линии фронта — я такого не припомню. Если обычно постановочные видео снимают, то это где-то в тылах. <…> У нас такой мысли [о постановке] не возникло. Мы впервые видим, чтобы настолько явно раненый просит его добить. Регулярно бывают видеозаписи, где российский солдат добивает своего сослуживца, который был ранен в результате прилета дрона. Эта практика существует. Но тут он прямо показывал — типа, стреляй мне в голову. Это было довольно необычно. Возможно, это связано с условиями службы, нахождения на передовой в условиях адской сильной жары, отсутствия продовольствия. Я вполне могу себе представить, что человек может быть настолько истощен, что понимает, что если дрон его заденет, то он останется тут медленно умирать. <…>

Как правило, солдаты по обе [стороны] линии фронта — далеко не самые лучшие режиссеры и актеры, поэтому ожидать, что они снимут какую-то довольно качественную постановку, — это наивно.

Отдел «Разбор» «Медузы» отмечает, что точно определить, кто попал в видео — российские или украинские военные, — невозможно. Обычно принадлежность военнослужащих к той или иной стороне конфликта можно определить по опознавательному знаку (цветному скотчу на форме) или камуфляжу, разные виды которого используются ВСУ и ВС РФ, а также по местоположению — по чью сторону фронта находится место съемки. На героях ролика нет опознавательных лент или их невозможно разобрать. Место съемки — линия соприкосновения в районе Работино — надежно установлено по известному остову украинской БМП-1, потерянной ВСУ в августе 2023 года, но кто его контролировал на момент записи, неясно. В свою очередь, камуфляж на военных из видео похож на вид камуфляжа, который используют ВС РФ, но не ВСУ.