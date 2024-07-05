«Левада-центр» зафиксировал рост числа сторонников мирных переговоров РФ и Украины. За продолжение войны чаще всего выступали респонденты из Москвы

Исследовательская организация «Левада-центр» впервые за полгода зафиксировала заметный рост числа сторонников мирных переговоров между Россией и Украиной.

В ходе опроса, , в поддержку мирных переговоров высказались 58% респондентов. Это максимальный показатель за время исследования, отметили в «Левада-центре», предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года — по 57%. При этом 37% опрошенных считают, что нужно продолжать военные действия.

Обратите внимание Можно ли верить данным соцопросов?

Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сел (65%), опрошенные, не одобряющие деятельность Владимира Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из ютьюб-каналов (65%), пишет «Левада-центр».

О том, что вторжение в Украину нужно продолжать, чаще всего говорили мужчины (47%), респонденты в возрасте 55 лет и старше (40%), более обеспеченные россияне (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (56%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), одобряющие деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет информации из телевидения (42%).

За прошедший год практически не изменилось мнение россиян по вопросу о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвертый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных, что обе стороны в равной мере.

Две трети участников опроса (65%) возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО, каждый десятый считает ответственной Украину, 8% респондентов — никого конкретно, еще 6% говорят, что ответственность лежит на России. «Левада-центр» отмечает, что за год доля респондентов, считающих, что в гибели людей в Украине виноваты США и НАТО, выросла на 10 процентных пунктов.

Больше половины опрошенных (58%) считают, что война в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между РФ и странами НАТО.

Треть респондентов заявили, что считают оправданным использование Россией ядерного оружия в ходе вторжения в Украину, противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных. По сравнению с апрелем 2023 года доля тех, кто считает, что применение ядерного оружия «скорее может» быть оправдано выросла на пять процентных пунктов.

Что говорят другие опросы

Путин заявил, что войну поддержало абсолютное большинство россиян. Это правда? Как показывают независимые исследования, ядро «сторонников СВО» тает. Публикуем материал проекта Re:Russia

Что говорят другие опросы

Путин заявил, что войну поддержало абсолютное большинство россиян. Это правда? Как показывают независимые исследования, ядро «сторонников СВО» тает. Публикуем материал проекта Re:Russia