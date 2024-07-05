«Левада-центр» зафиксировал рост числа сторонников мирных переговоров РФ и Украины. За продолжение войны чаще всего выступали респонденты из Москвы
Исследовательская организация «Левада-центр» впервые за полгода зафиксировала заметный рост числа сторонников мирных переговоров между Россией и Украиной.
В ходе опроса, проведенного в конце июня, в поддержку мирных переговоров высказались 58% респондентов. Это максимальный показатель за время исследования, отметили в «Левада-центре», предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года — по 57%. При этом 37% опрошенных считают, что нужно продолжать военные действия.
Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сел (65%), опрошенные, не одобряющие деятельность Владимира Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из ютьюб-каналов (65%), пишет «Левада-центр».
О том, что вторжение в Украину нужно продолжать, чаще всего говорили мужчины (47%), респонденты в возрасте 55 лет и старше (40%), более обеспеченные россияне (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (56%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), одобряющие деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет информации из телевидения (42%).
За прошедший год практически не изменилось мнение россиян по вопросу о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвертый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных, что обе стороны в равной мере.
Две трети участников опроса (65%) возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО, каждый десятый считает ответственной Украину, 8% респондентов — никого конкретно, еще 6% говорят, что ответственность лежит на России. «Левада-центр» отмечает, что за год доля респондентов, считающих, что в гибели людей в Украине виноваты США и НАТО, выросла на 10 процентных пунктов.
Больше половины опрошенных (58%) считают, что война в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между РФ и странами НАТО.
Треть респондентов заявили, что считают оправданным использование Россией ядерного оружия в ходе вторжения в Украину, противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных. По сравнению с апрелем 2023 года доля тех, кто считает, что применение ядерного оружия «скорее может» быть оправдано выросла на пять процентных пунктов.