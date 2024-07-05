США отложили военные учения с Грузией из-за пересмотра двусторонних отношений

США решили перенести на неопределенный срок проведение военных учения с Грузией Noble Partner в связи с «всесторонним пересмотром двустороннего сотрудничества». Об этом сообщило Минобороны США.

Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.

Решение отложить учения Пентагон объяснил «ложными обвинениями» грузинского правительства в адрес США и других западных стран в попытках открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с войной в Украине, а также в участии в двух попытках государственного переворота против правящей партии.

«Правительство Соединенных Штатов решило, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии», — говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат сотрудничать с Вооруженными силами Грузии, так как стремятся к «дальнейшему укреплению способности Грузии защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность».

В Минобороны Грузии выразили сожаление в связи с решением Пентагона.

В начале июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об «иноагентах», вызвавший массовые протесты в стране. Президент Грузии Саломе Зурабишвили накладывала на принятый парламентом закон вето, но правящая партия «Грузинская мечта» преодолела его за счет большинства в парламенте. Оппозиция, критиковавшая инициативу, называла ее калькой с российского закона.

После принятия закона об «иноагентах» Госдепартамент США объявил, что вводит новую политику ограничения виз для Грузии, которая будет применяться к лицам, ответственным за «подрыв демократии» в стране. В Евросоюзе отмечали, что принятие закона станет «серьезным препятствием» на пути Грузии к вступлению в ЕС.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорил, что реакция и интерес Запада к закону об «иноагентах» стали лишь поводом для требований к Тбилиси по открытию «второго фронта» против России.