Минобороны РФ отчиталось о захвате района Новый в Часовом Яре. Украинские военные считают, что потеря города «стала ближе»
Российские войска взяли под свой контроль микрорайон Новый (он же район Канал) в Часовом Яре в Донецкой области, говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Район Новый находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Бои за него продолжались последние несколько недель, уточняет РБК. Большая часть Часова Яра находится к западу от канала.
Власти Украины ситуацию пока не комментировали, однако OSINT-проект DeepState, близкий к министерству обороны Украины, подтвердил, что российские войска заняли микрорайон Канал. На опубликованной проектом фотографии видно, что район был полностью разрушен в ходе боев.
«Дальнейшее удержание [района] в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход из микрорайона является логичным, хоть и тяжелым решением», — говорится в публикации DeepState.
Проект также приводит слова командира батальона «Реванш» Богдана Ходаковского, подтвердившего в своем телеграм-канале потерю района. Позднее он удалил этот пост. «Ценой огромных потерь и фактического уничтожения всех многоэтажек россияне достигли успеха. И несмотря на несоизмеримые потери, потеря Часова Яра стала ближе», — цитирует DeepState заявление военного.
Командир батальона «Реванш» считает, что в перспективе оперативная карта Донецкой области может серьезно измениться. По его словам, следующей целью российских военных может стать Константиновка.