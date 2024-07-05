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В начале июля на малоизвестном французском сайте Verite Cachee появилась «новость», что жена президента Украины Елена Зеленская во время своего визита в Париж якобы приобрела спорткар Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро — на деньги, полученные Украиной по программе американской военной помощи.

Это сообщение быстро опровергли украинские власти, дилерский центр Bugatti, а также эксперты, которые обратили внимание на ошибки в опубликованном сайтом счете за покупку. Кроме того, в качестве источника «новости» была представлена смонтированная сторис, как утверждалось, сотрудника автосалона. Журналисты «Би-би-си» допускают, что ролик мог быть создан при помощи искусственного интеллекта.

Несмотря на то что этот фейк быстро разоблачили, он успел распространиться в сети. В частности, ссылку, которую опубликовал в соцсети X сторонник Дональда Трампа Джексон Хинкл, увидели более 6,5 миллиона человек. Несколько других аккаунтов распространили эту «новость» среди еще 12 миллионов пользователей X.

Как пишут журналисты, «фейковая „статья“ на фейковом „новостном сайте“» была частью российской операции по дезинформации, которую «Би-би-си» раскрыла в 2023 году. На тот момент кампания была направлена против властей Украины.

Новое расследование, в рамках которого журналисты «Би-би-си» более полугода изучали сотни статей на десятках сайтов, показало, что у этой кампании появилась другая цель — американские избиратели. Журналисты обнаружили десятки фейковых историй, которые, по всей видимости, должны были посеять недоверие в американском обществе в преддверии президентских выборов. Некоторые из них прошли незамеченными, но другими делились в том числе американские политики, включая сенатора Джей Ди Вэнса и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В начале 2024 года на сайте под названием The Houston Post появилась статья, в которой утверждалось, что ФБР незаконно прослушивало резиденцию Дональда Трампа во Флориде. Этот фейк, как отмечают журналисты, хорошо сочетался с заявлениями бывшего президента о том, что существует заговор с целью сорвать его избирательную кампанию и что его противники прибегают к грязным уловкам. Более того, Трамп и сам обвинял ФБР в прослушке его разговоров.

Эксперты утверждают, что эта кампания — лишь часть гораздо более масштабной операции по распространению дезинформации во время предвыборной кампании в США. Убедительных доказательств причастности России, как пишет «Би-би-си», пока представлено не было, однако исследователи считают, что масштаб и сложность операции в целом схожи с предыдущими кампаниями, за которыми стоял Кремль.

В операции, которую изучает «Би-би-си», используются десятки сайтов с «американскими» названиями, например Chicago Crier, Boston Times, DC Weekly. В некоторых случаях сайты используют названия газет, которые прекратили свое существование несколько лет или даже несколько десятилетий назад.

На этих ресурсах еженедельно выходят тысячи статей, созданных при помощи искусственного интеллекта. В основном это переписанные материалы других изданий. Публикации на этих сайтах подписаны именами несуществующих журналистов, иногда они сопровождаются якобы их фотографиями, взятыми из интернета. «Би-би-си» полагает, что процесс публикации контента, созданного ИИ, автоматизирован.

«У обычных читателей может сложиться впечатление, что эти сайты — полноценные источники достоверных новостей о политике и социальных проблемах. Однако среди массива контента спрятано то, ради чего эта кампания затеяна, — придуманные истории, фейковые новости, ориентированные на американскую аудиторию», — пишут журналисты.

Как отмечает «Би-би-си», в фейковых статьях, публикуемых на этих ресурсах, часто пересекаются американская и украинская повестка. Например, в одном из материалов утверждалось, что сотруднице украинской пропагандистской организации поручили дезинформировать аудиторию о Дональде Трампе и поддержать Джо Байдена. В другой статье говорилось о шопинге Елены Зеленской в Нью-Йорке и о ее «расистских замечаниях» в адрес сотрудников ювелирного магазина.

Для большей правдоподобности такие статьи подкрепляются поддельными документами и видео на ютьюбе с участием «информаторов» или «независимых журналистов». Часть из этих роликов создается при помощи ИИ. Сами видео не рассчитаны на вирусное распространение, однако сайты их используют в качестве источников для своих новостей.

Журналисты также выяснили, что одной из ключевых фигур, участвующих в операции по дезинформации, выступает бывший морской пехотинец США Джон Марк Дуган, который в 2000-х годах работал в полиции во Флориде и Мэне. Позднее он создал сайт, предназначенный для сбора утечек информации о своем бывшем работодателе — офисе шерифа округа Палм-Бич во Флориде.

На своем сайте Дуган, как пишет «Би-би-си», публиковал не только фейки и слухи, но и достоверную информацию, например домашние адреса полицейских. После обыска ФБР бывший морпех бежал в Москву. С тех пор он пишет книги, ведет репортажи из оккупированных районов Украины, участвует в мероприятиях российских аналитических центров и дает комментарии СМИ.

В разговоре с «Би-би-си» Дуган категорически отрицал свою причастность к сети сайтов, распространяющих фейки. Однако на связь между бывшим морпехом и сайтами указывает множество цифровых свидетельств и метаданных.

Кроме того, статья на сайте DC Weekly, вышедшая в ответ на материал The New York Times, в котором упоминался Дуган, была приписана «американскому гражданину, владельцу этих сайтов». В конце статьи был указан адрес электронной почты бывшего морпеха.

Журналисты пишут, что Дуган не единственный участник кампании по дезинформации. Кто его финансирует, неясно. Сам он в разговоре с «Би-би-си» настаивал, что не получал денег от правительства РФ. В то же время эксперты призывают не переоценивать роль Дугана в операции. «Он может быть второстепенным игроком и просто полезным олухом, потому что он американец», — заявил Даррен Линвилл из Университета Клемсона в Южной Каролине, который отслеживает деятельность этой сети.

Сможет ли кампания, в которой участвует Дуган, повлиять на выборы в США, неясно. Генеральный директор Центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс считает, что объем публикуемого контента и прогрессирующая проработанность фейков могут стать серьезной проблемой в преддверии выборов. При этом главную опасность эксперт видит не в появлении какой-нибудь выдуманной истории, которая широко распространится, а в системной публикации таких материалов. По его мнению, регулярное появление фейков может привести к тому, что выдуманные истории закрепятся в информационном поле избирательной кампании.

Интервью Клинта Уоттса

Российские хакеры и пропагандисты проводят «операции влияния» по всему миру — например, дискредитируют Олимпийские игры в Париже А сотрудник Microsoft Клинт Уоттс пытается их выследить. Вот его интервью

Интервью Клинта Уоттса

Российские хакеры и пропагандисты проводят «операции влияния» по всему миру — например, дискредитируют Олимпийские игры в Париже А сотрудник Microsoft Клинт Уоттс пытается их выследить. Вот его интервью