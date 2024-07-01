Украинские военные, несмотря на критическую ситуацию и превосходящие силы противника, продолжают защищать Часов Яр. Это «город, где остановилась жизнь» Восемьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Россия сбросила авиабомбу на Харьков. Один человек погиб, еще девять, включая младенца, пострадали.

Минобороны РФ объявило, что захватило Новоалександровку и Спорное в Донецкой области.

Российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянску в Запорожской области. Погибли семь человек, 38 пострадали. В городе объявлен траур.

Блокадница Людмила Васильева, выступающая против войны, не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения в губернаторы Петербурга.

В Минобороны РФ заявили, что за ночь более 30 беспилотников атаковали шесть регионов России. В Липецке под обстрел попала промышленная зона.

Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Поврежден 14-этажный жилой дом.

Украинские военные под Часовым Яром

Российские войска продолжают наступление на Часов Яр, где оборону держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

В телеграм-канале бригады ситуацию в городе описывают «как критически тяжелую», говоря о «существенно превосходящих силах противника» и «чрезвычайно сложных условиях» для украинских защитников Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24 Mechanised brigade / AP / Scanpix / LETA

«Противник беспощадно уничтожает город всеми возможными средствами, применяет огромное количество FPV-дронов, сбросов [взрывчатки] по защитникам города», — пишут украинские военные в своем телеграм-канале Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

Российское командование, говорится в опубликованном 28 июня посте , «бросает на штурмы города десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов „Шторм V“, атакуют безостановочно в лоб и пытаются обойти его с флангов». Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

«Враг получает от нас целый „букет“ впечатлений, но речь идет не о цветах, а о снарядах калибра 152 миллиметра из САУ „Гвоздика“», — пишет 24-я отдельная механизированная бригада Oleg Petrasiuk / Ukraineʼs 24th Mechanised Brigade / AP / Scanpix / LETA

Боец 24-й отдельной механизированной бригады с САУ «Гвоздика» Oleg Petrasiuk / Ukraineʼs 24th Mechanised Brigade / AP / Scanpix / LETA

«Любой украинский город, который атакуют российские войска, разрушается дотла», — пишут украинские военные, добавляя, что этот список пополнил и Часов Яр — «город, где остановилась жизнь» Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24 Mechanised brigade / AP / Scanpix / LETA

«Мы стоим, но в наших рядах также есть потери. Вечная слава погибшим солдатам, сержантам и офицерам. Отомстим», — обещают украинские бойцы Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

Последствия авиаудара по Харькову

Войска РФ 30 июня сбросили авиабомбу ФАБ-500 на терминал «Новой почты» в Харькове.

По данным главы Харьковской области Олега Синегубова, в результате авиаудара, в числе прочего, были уничтожены восемь грузовых автомобилей «Новой почты» Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Ранения получили 10 человек, в том числе восьмимесячный ребенок Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Один человек погиб, написал Синегубов в своем телеграм-канале Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Повреждены три производственно-складских здания и медицинское учреждение, добавил глава Харьковской области Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Киева

Вечером 30 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе столицы Украины был поврежден 14-этажный жилой дом.

«Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали», — сообщила Киевская городская прокуратура, открывшая в связи с ракетным ударом уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.