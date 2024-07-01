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Украинские военные, несмотря на критическую ситуацию и превосходящие силы противника, продолжают защищать Часов Яр. Это «город, где остановилась жизнь» Восемьсот пятьдесят восьмой день войны. Фотографии
Источник: Meduza
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Россия сбросила авиабомбу на Харьков. Один человек погиб, еще девять, включая младенца, пострадали.
- Минобороны РФ объявило, что захватило Новоалександровку и Спорное в Донецкой области.
- Российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянску в Запорожской области. Погибли семь человек, 38 пострадали. В городе объявлен траур.
- Блокадница Людмила Васильева, выступающая против войны, не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения в губернаторы Петербурга.
- В Минобороны РФ заявили, что за ночь более 30 беспилотников атаковали шесть регионов России. В Липецке под обстрел попала промышленная зона.
- Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Поврежден 14-этажный жилой дом.
Украинские военные под Часовым Яром
Российские войска продолжают наступление на Часов Яр, где оборону держит 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.
Последствия авиаудара по Харькову
Войска РФ 30 июня сбросили авиабомбу ФАБ-500 на терминал «Новой почты» в Харькове.
Последствия обстрела Киева
Вечером 30 июня российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Оболонском районе столицы Украины был поврежден 14-этажный жилой дом.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.