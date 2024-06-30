Блокадница Людмила Васильева, выступающая против войны, не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения в губернаторы Петербурга

83-летняя жительница Петербурга Людмила Васильева, пережившая блокаду, не смогла собрать достаточно подписей для выдвижения в губернаторы Петербурга. Вечером 29 июня штаб Васильевой сообщил, что она собрала около 5500 из необходимых более 70 тысяч подписей.

«Опытным путем мы установили, сколько подписей может собрать с нуля действительно независимый кандидат на губернаторский пост, благодаря безвозмездной медийной поддержке и без каких-либо спонсоров, кроме неравнодушных граждан», — заявили в штабе.

Штаб Васильевой пообещал, что она продолжит свою деятельность.

Людмила Васильева родилась в 1941 году и жила в Ленинграде на протяжении всей блокады. В 1990-х она состояла в партии «Демократический выбор России» Егора Гайдара. Васильева выступает против аннексии Крыма и полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Ее несколько раз задерживали на антивоенных митингах.

Васильева заявила 6 июня, что собирается участвовать в выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженка. Ей нужно было сдать подписи до 30 июня. Васильеву поддержали антивоенное движение «Европейский Петербург» (Васильева входит в число его учредителей) и журналистка Екатерина Дунцова, которую в декабре 2023 года не допустили до выборов президента России.

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