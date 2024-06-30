Российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. Поврежден 14-этажный жилой дом

Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву вечером 30 июня, сообщила городская военная администрация.

Начальник военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что в результате удара в Оболонском районе города поврежден 14-этажный жилой дом.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил, что на жилой дом упали обломки сбитой ракеты. По его словам, произошло возгорание на восьмом и девятом этажах. Кличко добавил, что частично разрушены балконы на двух этажах, есть угроза разрушения балкона на еще одном этаже. Медицинские работники оказали помощь пяти пострадавшим женщинам, у всех острая реакция на стресс.

Пожар в доме локализован, рассказал Кличко. Помимо спасателей ГСЧС огонь пытались тушить жители поврежденного дома, следует из видео, которое публикует УНИАН.