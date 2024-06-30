В Минобороны РФ заявили, что за ночь более 30 беспилотников атаковали шесть регионов России. В Липецке под обстрел попала промышленная зона

Министерство обороны РФ утверждает, что украинские беспилотники в ночь на 30 июня атаковали шесть регионов России.

По данным ведомства, российские силы ПВО сбили 15 дронов в Курской области, девять — в Липецкой, по четыре — в Воронежской и Брянской областях, а также по два — в Орловской и Белгородской областях.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что девять БПЛА сбили над промышленной зоной Липецка. «На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — заявил глава региона. По его словам, один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, никто не пострадал.

В Белгородской области, по заявлению губернатора Вячеслава Гладкова, «два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне». По словам Гладкова, в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль.

В Курской области под удар БПЛА попало село Гнилое в Тимском районе, сообщил глава региона Алексей Смирнов. По его словам, в селе упали обломки украинского беспилотника, никто из жителей не пострадал, повреждены крыши, заборы и окна в трех домовладениях. Также из-за обломков дрона выбиты окна и посечен фасад в местной школе.

В Брянской и Воронежской областях, как заявили власти регионов, пострадавших и разрушений нет.

Министерство обороны РФ регулярно атакует Украину беспилотниками и ракетами и обвиняет украинскую армию в том, что ВСУ наносят удары беспилотниками в приграничных регионах России.