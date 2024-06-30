Минобороны РФ объявило, что захватило Новоалександровку и Спорное в Донецкой области

Министерство обороны РФ сообщило в ходе брифинга 30 июня, что российские войска взяли под свой контроль два населенных пункта в Донецкой области.

Согласно заявлению ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли поселок Новоалександровка, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное.

Украина это заявление не комментировала. В утренней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что бои у Новоалександровки продолжаются, а Спорное не упоминалось. Уже после брифинга Минобороны РФ Генштаб ВСУ сообщил, что бои в районе Спорного продолжаются, при этом Новоалександровка в сводке украинского штаба не упоминалась.

Судя по карте украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, российские войска захватили Новоалександровку. При этом Спорное, судя по карте, продолжают частично контролировать украинские войска.

Новоалександровка расположена в Покровском районе Донецкой области, Спорное — в Соледарской городской общине Бахмутского района.