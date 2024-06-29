Российские войска нанесли ракетный удар по Вольнянску в Запорожской области. Есть погибшие и пострадавшие

Российские войска 29 июня ударили по центру города Вольнянск в Запорожской области, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его данным, в результате атаки погибли семеро жителей Вольнянска, в том числе двое детей, еще 18 человек получили ранения. Среди пострадавших — четверо несовершеннолетних, уточнил Клименко.

По данным офиса генерального прокурора Украины, войска РФ ударили по городу двумя ракетами. В результате атаки были повреждены объект критической инфраструктуры, магазин и жилые здания, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Произошедшее прокомментрировал президент Украины Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также предупредил, что информация о пострадавших еще может измениться.

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