Война Восемьсот пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Евросоюз распространил на Беларусь ряд санкций, ранее введенных против России

Новые ограничения включают запрет на импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля, сырой нефти.

Помимо этого, ЕС запретил транспортировку грузов на своей территории на зарегистрированных в Беларуси прицепах и полуприцепах и ввел дополнительные меры по экспортному контролю, которые касаются чувствительных товаров и технологий, огнестрельного оружия и боеприпасов.

Также Евросоюз запретил предоставлять белорусским государственным органам и связанным с властями компаниям бухгалтерские, инженерные, консалтинговые и юридические услуги.