Война Восемьсот пятьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 28 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Курской области украинский беспилотник атаковал жилой дом, сообщил врио губернатора. Погибли пять человек.
- В Украину в рамках обмена заключенными вернулся зампред Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, отбывавший в аннексированном Крыму 17-летний срок.
- Федерация дзюдо России решила не отправлять своих спортсменов на Олимпиаду. Ранее МОК допустил до соревнований четырех дзюдоистов.
- Международный валютный фонд выделил Украине 2,2 миллиарда долларов.
Командование Воздушных сил Украины сообщило, что в ночь на 29 июня российские военные атаковали украинскую территорию десятью дронами «Шахед».
Атаке подверглись Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Кировоградская, Черкасская и Винницкая области.
Все дроны, отчитались в ВСУ, были уничтожены.
Евросоюз распространил на Беларусь ряд санкций, ранее введенных против России
Новые ограничения включают запрет на импорт из Беларуси золота, алмазов, гелия, угля, сырой нефти.
Помимо этого, ЕС запретил транспортировку грузов на своей территории на зарегистрированных в Беларуси прицепах и полуприцепах и ввел дополнительные меры по экспортному контролю, которые касаются чувствительных товаров и технологий, огнестрельного оружия и боеприпасов.
Также Евросоюз запретил предоставлять белорусским государственным органам и связанным с властями компаниям бухгалтерские, инженерные, консалтинговые и юридические услуги.
Российские дзюдоисты не примут участия в Олимпиаде
МОК 28 июня сообщил, что допустит в нейтральном статусе четырех российских спортсменов — приглашение получили Валерий Ендовицкий, Махмадбек Махмадбеков, Элис Старцева и Дали Лилуашвили.
Однако через несколько часов российская федерация дзюдо заявила, что на Игры не поедет вообще никто из спортсменов.
Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил до участия в Олимпиаде только четверых. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже.
МВФ выделил Украине 2,2 миллиарда долларов
Эти средства будут направлены на поддержку бюджета страны.
В МВФ отметили, что украинская экономика сохраняет устойчивость, хотя ее перспективы остаются «исключительно неопределенными». «Вторжение России в Украину продолжает оказывать разрушительное социальное и экономическое воздействие на Украину», — подчеркнула глава МВФ Кристалина Георгиева.
Средства были выделены в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) — кредитной программы, утвержденной в марте 2023 года. За четыре года Киеву планируется выделить 15,6 миллиарда долларов. С новым траншем размер переданных Украине средств составит 7,6 миллиарда.
Минобороны РФ отчиталось о шести сбитых за ночь дронах: в аннексированном Крыму (два БПЛА), а также Тверской (два), Брянской (один) и Белгородской областях (один).
Позже ведомство сообщило о еще одном сбитом в Белгородской области беспилотнике.
Об атаке дрона на Курскую область, в результате которой погибли пять человек, Минобороны не упомянуло.
Воздушная атака в Севастополе завершилась, сообщил Развожаев.
По его данным, три человека получили легкие осколочные ранения.
В Курской области при атаке беспилотника погибли пять человек
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинский дрон атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района.
К большому горю, в результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь.
Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за войной в Украине и связанными с ней событиями в России и в мире. Спасибо, что читаете нас.