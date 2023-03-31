Международный валютный фонд одобрил рекордный кредит Украине на 15,6 миллиарда долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил для Украины четырехлетний кредит в размере 15,6 миллиарда долларов, сообщается на сайте фонда.

Решение МВФ позволяет немедленно выделить Уккраине около 2,7 миллиарда долларов, сказано в заявлении фонда.

На первом этапе средства направят на неотложные потребности Украины и удержание стабильности, на втором — на поддержку структурных реформ и евроинтеграцию.

Кредитную программу одобрили в рамках общего пакета поддержки Украины в размере 115 миллиардов долларов.

Как отмечает Reuters, кредит МВФ стал крупнейшим для Украины с момента начала полномасштабного вторжения России и первым крупным пакетом, который фонд одобрил для страны, вовлеченной в активный конфликт.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил МВФ за принятое решение. «Это важная помощь в нашей борьбе с российской агрессией. Вместе мы поддерживаем экономику Украины. И мы движемся вперед к победе!» — заявил он.

По оценке министерства экономики Украины, представленной в марте, ВВП Украины в 2022 году упал на 29,2%. В ведомстве говорили, что это «объективно худший результат за времена независимости, но несколько лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения».

В 2022 году Украина получила более 27 миллиардов долларов финансовой помощи от международных партнеров, заявил в январе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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