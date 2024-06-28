Война Восемьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» (партия Марин Ле Пен) Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его партии к власти на внеочередных парламентских выборах он не позволит России «поглотить Украину».

«Я не позволю российскому империализму поглотить такое союзное государство, как Украина», — сказал он, пообещав продолжить «поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией».

Он также исключил отправку французских войск в Украину.