Война Восемьсот пятьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 27 июня читайте здесь.
Главные новости:
- В Тамбовской области после атаки беспилотника возник пожар на нефтебазе.
- В Смоленской области украинские дроны атаковали военный объект.
- «Коммерсант»: российские НПЗ восстанавливают переработку после атак дронов и готовятся нарастить ее до рекордных в этом году уровней.
- Трамп на дебатах назвал условия мира в Украине, выдвинутые Путиным, неприемлемыми.
Минобороны России сообщило, что над Белгородской области уничтожен «малоразмерный воздушный шар», запущенный с территории Украины.
Госпогранслужба Беларуси утверждает, что отряд «Русского добровольческого корпуса» ведет разведывательную деятельность возле украинско-белорусской границы.
«Зафиксированы рекогносцировка местности и активная разведывательная деятельность, в том числе с выходом к государственной границе Республики Беларусь», — говорится в сообщении.
- «Русский добровольческий корпус» — группировка, которая участвует в войне на стороне Украины. В самом РДК утверждают, что находятся в составе ВСУ; в Киеве официально это не подтверждали и не опровергали. Руководители РДК, по многочисленным свидетельствам, исповедуют крайне правые и неонацистские взгляды. «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, неоднократно заявляли, что устраивали рейды в приграничные регионы РФ.
Власти Тамбовской области уточнили, что в результате атаки беспилотника горел резервуар на территории нефтепровода «Дружба». Сейчас возгорание уже ликвидировано.
Лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» (партия Марин Ле Пен) Жордан Барделла заявил, что в случае прихода его партии к власти на внеочередных парламентских выборах он не позволит России «поглотить Украину».
«Я не позволю российскому империализму поглотить такое союзное государство, как Украина», — сказал он, пообещав продолжить «поддерживать Украину и избегать эскалации в отношениях с Россией».
Он также исключил отправку французских войск в Украину.
ФСБ обвинила жителя Брянской области в госизмене
Управление ФСБ по Брянской области возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении местного жителя, передает «Интерфакс».
По версии следствия, в одном из приграничных районов он собирал сведения о численности, дислокации и маршрутах передвижения подразделений Вооруженных сил РФ. Полученные данные, как утверждает спецслужба, передавались сотрудникам украинских спецслужб. Фигурант дела арестован.
В результате обстрела села в Херсонской области погибла женщина
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что вечером 27 июня российские войска обстреляли село Золотая Балка. В результате от полученных ранений погибла 67-летняя женщина.
«Коммерсант»: российские НПЗ восстанавливают переработку после атак дронов и готовятся нарастить ее до рекордных в этом году уровней
Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) восстанавливают поврежденные атаками украинских дронов установки и готовятся в июле-августе увеличить нефтепереработку до рекордных в этом году уровней, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитической компании Kpler.
Нижегородский НПЗ «Лукойла» восстановил пострадавшую от атаки дрона в марте установку первичной переработки нефти, что позволит ему увеличить переработку на 120 тысяч баррелей в сутки, пишет «Коммерсант». На долю этого НПЗ, отмечает издание, приходится около 10% выпуска бензина в России.
Также простаивающую с марта установку запустил Сызранский НПЗ «Роснефти», который может обеспечить рост переработки еще на 125 тысяч баррелей в сутки.
Кроме того, в ближайшее время, по данным Kpler, ожидается ввод в эксплуатацию третьей очереди комплекса по переработке конденсата мощностью 80 тысяч баррелей в сутки в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также перезапуск Туапсинского НПЗ мощностью около 240 тысяч баррелей в сутки.
В Брянской области начался пожар на объекте инфраструктуры после атаки беспилотников
По словам губернатора Александра Богомаза, украинские дроны-камикадзе атаковали поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате произошло возгорание на объекте инфраструктуры, нарушено энергоснабжение. Других подробностей глава региона не привел.
Обсуждение войны в Украине стало самой содержательной частью дискуссии Трампа и Байдена во время дебатов. При этом в конце дебатов, когда модераторы попытались добиться от Трампа обещания, что он признает выборы вне зависимости от их результатов, тот снова заговорил о войне. Он заявил, что «Украина не выиграет» и что «очень грустно, что они потеряли и столько людей, и целые города с тысячелетними золотыми куполами». Подробнее о первых дебатах читайте здесь.
Трамп на дебатах назвал условия мира в Украине, выдвинутые Путиным, неприемлемыми
Бывший президент США Дональд Трамп во время дебатов с Джо Байденом, прошедших в студии телеканала CNN, назвал условия мира в Украине, выдвинутые Владимиром Путиным, «неприемлемыми».
Ведущая дебатов спросила Трампа, приемлемы ли для него условия Путина относительно Украины. «Нет, они неприемлемы», — сказал Трамп.
«Если бы у нас был лидер в этой войне… Он [Байден] оставил всех в одиночестве. Он дал 200 миллиардов долларов или больше Украине. Это большие деньги. Я не думаю, что когда-либо было что-то подобное», — сказал Трамп.
По его словам, США не должны были бы тратить такие деньги на эту войну, потому что она вообще не должна была начинаться. Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, приезжая в США, «каждый раз» увозил оттуда 60 миллиардов долларов и назвал его «величайшим продажником». «Но я не критикую его, я ничего не критикую», — добавил Трамп, заявив, что добьется урегулирования конфликта между Путиным и Зеленским еще до того, как займет президентский офис в случае своего избрания.
- 14 июня, за день до организованного Украиной саммита мира в Швейцарии, Владимир Путин, выступая в МИД России, сделал «еще одно конкретное, реальное мирное предложение». Он заявил, что Россия «незамедлительно» прекратит огонь при условии, что украинские войска будут полностью выведены с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ, а Украина откажется от вступления в НАТО.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 25 украинских беспилотников
Ночью 28 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 25 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, 12 дронов уничтожены над территорией Брянской области, девять — над Смоленской областью, один — над Воронежской, два — над Курской. Еще один дрон перехвачен в Ростовской области. Тамбовская область, где в результате атаки дрона начался пожар на нефтебазе, в сообщении Минобороны не упоминается.
В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что один из дронов атаковал Брянск, его подавили средствам радиоэлектронной борьбы. «В результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания», — добавил он.
Глава Смоленской области Василий Анохин сообщил, что беспилотники пытались атаковать военный объект. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
В Тамбовской области загорелась нефтебаза после атаки дрона
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что утром 28 июня беспилотник ударил по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе. По его словам, «образовалось небольшое возгорание». Пожар локализован.
Он добавил, что жертв в результате атаки дрона нет. При этом он допустил эвакуацию жителей находящегося рядом населенного пункта.
«До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем», — заявил Егоров.
Здравствуйте. Начинается 856-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.