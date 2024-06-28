Жителям граничащих с Украиной сел в Белгородской области раздадут огнетушители, чтобы они сами тушили пожары после атак беспилотников, потому что МЧС не может доехать до них из-за риска попасть под удар, заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, дроны, которые бьют по «частным жилым домам, автомобилям и мирному населению», стали главной угрозой в последнее время. Но есть населенные пункты, куда невозможен заезд спецтехники МЧС при возгорании, «потому что по ним сразу будет нанесен удар», добавил Гладков.

В связи с этим правительство Белгородской области купило огнетушители, чтобы жители сами справлялись с пожарами. «Эти огнетушители раздадим по домам, по тем населенным пунктам, которые находятся в непосредственной близости вдоль границы для оперативного принятия решений», — сказал Гладков.

По его словам, тысяча огнетушителей куплена за счет средств областного бюджета огнетушители, 1750 отправил губернатор Ярославской области Михаил Евраев и еще две тысячи — исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

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