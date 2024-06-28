«Коммерсант»: российские НПЗ восстанавливают переработку после атак дронов и готовятся нарастить ее до рекордных в этом году уровней

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) восстанавливают поврежденные атаками украинских дронов установки и готовятся в июле-августе увеличить нефтепереработку до рекордных в этом году уровней, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет аналитической компании Kpler.

Нижегородский НПЗ «Лукойла» восстановил пострадавшую от атаки дрона в марте установку первичной переработки нефти, что позволит ему увеличить переработку на 120 тысяч баррелей в сутки, пишет «Коммерсант». На долю этого НПЗ, отмечает издание, приходится около 10% выпуска бензина в России.

Также простаивающую с марта установку запустил Сызранский НПЗ «Роснефти», который может обеспечить рост переработки еще на 125 тысяч баррелей в сутки.

Кроме того, в ближайшее время, по данным Kpler, ожидается ввод в эксплуатацию третьей очереди комплекса по переработке конденсата мощностью 80 тысяч баррелей в сутки в порту Усть-Луга в Ленинградской области, а также перезапуск Туапсинского НПЗ мощностью около 240 тысяч баррелей в сутки.

Из отчета Kpler, с которым ознакомился «Коммерсант», следует, что в июле-августе российская нефтепереработка может увеличиться до рекордных в этом году 5,6–5,7 миллиона баррелей в сутки. В июне уровень переработки составлял 5,25 миллиона баррелей в сутки.

С начала 2024 года российские НПЗ регулярно подвергались атакам украинских беспилотников, в результате чего на некоторых заводах вышли из строя установки первичной переработки нефти. Атакованы были, в том числе, заводы, расположенные более чем в тысяче километров от границы с Украиной.

В марте 2024 года газета Financial Times рассказала, что власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, опасаясь роста мировых цен на нефть и агрессивного ответа России. Владимир Зеленский заявил, что Украина не может защититься от российских атак на энергосистему страны из-за нехватки ПВО и добавил, что российское общество должно «научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества».

В апреле Reuters отмечал, что Россия смогла частично восстановить мощности ключевых нефтеперерабатывающих заводов — в том числе, на Рязанском заводе, Сызранском НПЗ и Куйбышевском НПЗ. В начале июня вице-премьер России Александр Новак говорил, что на НПЗ «были отдельные проблемы», связанные с атаками, но эти риски «были нивелированы в кратчайшие сроки» в результате загрузки мощностей и быстрого восстановления.

24 июня Зеленский заявил, что силы специальных операций Украины поразили свыше 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз и добавил, что расстояние в 1500 километров уже «не проблема» для дронов СБУ.

как работают санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?

как работают санкции против российской нефти

Санкции против российской нефти работали весь 2023 год, но ее добыча не упала, а бурение — на рекордно высоком уровне. Выходит, угрозы Запада совсем не действуют?