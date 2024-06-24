Зеленский: украинские дроны поразили более 30 российских НПЗ, терминалов и нефтебаз

Силы специальных операций Украины поразили свыше 30 российских нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз, заявил президент страны Владимир Зеленский на встрече с военными.

Поздравляя бойцов Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины с годовщиной, Зеленский заявил, что украинцы «должны быть благодарны» им за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «И уже поражено свыше 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз», — уточнил Зеленский.

Он добавил, что расстояние в 1500 километров уже «не проблема» для дронов СБУ.

Украинские военные на протяжении последних месяцев регулярно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы беспилотниками. Некоторые из них, атаковавшие, в частности, предприятия в Татарстане, уже преодолевали расстояния около 1500 километров. Еще одно предприятие, расположенное на расстоянии более 1500 километров, было атаковано в Башкортостане.

В марте 2024 года газета Financial Times рассказала, что власти США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России, опасаясь роста мировых цен на нефть и агрессивного ответа России. В ответ Зеленский заявил, что Украина не может защититься от российских атак на энергосистему страны из-за нехватки ПВО и добавил, что российское общество должно «научиться жить без бензина, без дизельного топлива, без электричества».

В апреле 2024 года, по данным The Washington Post, с такой же просьбой к Зеленскому обратилась вице-президент США Камала Харрис. Однако просьба Харрис «вызвала раздражение» Зеленского, который «отмахнулся» от рекомендации вице-президента США.

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