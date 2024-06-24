Война Восемьсот пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Грайворон

Утром 24 июня под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, пострадали трое мирных жителей. У двух женщин осколочные ранения ног и рук, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще один пострадавший — 19-летний молодой человек, у него осколочные ранения ног.