Война Восемьсот пятьдесят второй день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 июня читайте здесь.
Трое мирных жителей пострадали в результате обстрела Грайворон
Утром 24 июня под обстрел ВСУ попал город Грайворон в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, пострадали трое мирных жителей. У двух женщин осколочные ранения ног и рук, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Еще один пострадавший — 19-летний молодой человек, у него осколочные ранения ног.
Совет ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России
Под ограничения попадают 116 человек и компаний, «ответственных за действий, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».
Санкции также коснулись российского СПГ — вводятся ограничения на его транзит через европейские порты. ЕС продолжит закупать СПГ из России, но запретит его реэскпорт.
Новость дополняется
Утром 24 июня 2023 года отряды ЧВК Вагнера в двух местах пересекли границу Луганской области и России. Так стало понятно, что объявленный накануне Евгением Пригожиным «марш справедливости» — это не блеф (как сначала полагали в Кремле), а реальный мятеж с далеко идущими целями. Год спустя «Медуза» вспоминает хронику тех странных событий. Геолоцированные видео продвижения вагнеровцев на Москву мы нанесли на интерактивную карту.
В результате ракетного удара ВСУ по Севастополю пострадал 151 человек
Такие данные вечером 23 июня привел российский глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Госпитализированы 82 человека.
Он также сообщил, что по поручению Владимира Путина в Севастополь прибыла сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, врачи учреждений, подведомственных Минздраву РФ, департаменту здравоохранения Москвы, а также специалисты психологи МЧС.
В Одессе есть пострадавшие после удара по гражданской инфраструктуре
Российские войска атаковали Одессу, зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, есть пострадавшие, их число уточняется.
На месте «прилета» также начался пожар. Кадры с места публикуют украинские СМИ.
Ростовскую область атаковали украинские беспилотники
Ночью 24 июня над территорией Ростовской области перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Губернатор Василией Голубев сообщал о трех беспилотниках. По его данным, один из дронов был сбит, еще два подавлены средствами ПВО. Обломки дронов упали на территории промышленного предприятия. Жертв и пострадавших нет.
Здравствуйте. Начинается 852-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.