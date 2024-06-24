Заключенные украинских колоний идут воевать. Российские военные превращают танки в «мангалы» и «дикобразы» Восемьсот пятьдесят первый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на аннексированный Севастополь. Ранены более 150.

Две ракеты «Калибр» были сбиты над Киевской областью, пострадали два человека

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб человек, трое ранены

Россия атаковала Харьков КАБами, один человек погиб, есть раненые

Ракетный удар по Севастополю

Минобороны РФ заявило, что днем 23 июня украинские войска нанесли по аннексированному Севастополю удар «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Четыре ракеты, говорилось в распространенном военным ведомством сообщении, удалось сбить. Еще одна ракета, заявило Минобороны, «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города». Обломки ракет упали в разных частях города, в том числе на пляж, заявили власти аннексированного города.

По данным на утро 24 июня, погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 получили ранения. Глава администрации аннексированного города Михаил Развожаев заявил, что с ним по телефону связался президент РФ Владимир Путин, выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Выступать со специальным обращением в связи с ударом по Севастополю и терактами в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует.

Константин Михальчевский / Спутник / imago images / Scanpix / LETA

Авиаудар по Харькову

Российские войска днем 23 июня нанесли удар по Харькову тремя управляемыми авиабомбами. Ранения, сообщил глава региона Олег Синегубов, получили 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних, один человек — 73-летний мужчина — погиб.

Авиаудар разрушил частные дома в Холодногорском районе Anadolu / Getty Images

В одном из частных жилых домов, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, из-за авиаудара погиб один человек, пятеро получили ранения Anadolu / Getty Images

Украинские заключенные во время войны

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий осужденным за нетяжкие преступления поступать на военную службу. Украинские власти заявили, что о желании присоединиться к ВСУ заявили несколько тысяч заключенных, а более 2750 отбывавших наказание уже отправились нести службу.

Украинские власти особо подчеркивают, что прием осужденных на военную службу кардинально отличается от распространенной в России практики вербовки заключенных. «У нас не парамилитарные группы, у нас обычные Вооруженные силы. У нас хорошая социальная защита, они — достойные, классические солдаты, а не представители парамилитарных формирований, как в России. Плюс у нас добровольческая схема, наших никто не заставляет, в России заставляют. Маньяки, серийные убийцы не принимают участие в этом, в России принимают. Наши имеют патриотическую мотивацию. Различия колоссальные», — заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Среди тех, кто решил пойти служить, пишет DW, 36-летний маляр из Харькова Александр Б., приговоренный за уклонение от мобилизации к трем годам лишения свободы. По словам его адвоката, Александру уже разрешили поступить на службу, он проходит подготовку в тренировочном центре. Oksana Parafeniuk / The Washington Post / Getty Images

Среди тех, кто был освобожден из колонии в связи с поступлением на военную службу, и уже проходит подготовку в тренировочном центре — 28-летний Дмитрий. Он был осужден на 4,5 года лишения свободы за ограбление и к тому моменту, как решил поступить на военную службу, провел в местах лишения свободы уже 3 года и 1 месяц. Жена Дмитрия и двое маленьких детей погибли в июле 2022 года во время одного из российских авиаударов по Харькову Oksana Parafeniuk / The Washington Post / Getty Images На военную службу не могут поступить осужденные за тяжкие преступления, например, убийство двух и более лиц, изнасилование, преступления террористической направленности, преступления против основ безопасности Украины, преступления против половой свободы и половой неприкосновенности, а также особенно тяжкие коррупционные преступления. 41-летний Сергей Иващенко, по его словам, хотел бы служить в ВСУ, но его на службу не примут — он отбывает наказание за противоправные действия в отношении несовершеннолетних в интернете Oksana Parafeniuk / The Washington Post / Getty Images

Не все заключенные, которые могут пойти служить в ВСУ, пишет DW, готовы на это. Так, 21-летний студент-археолог из Черкасс Игорь Ц., осужденный за распространение наркотиков, признался журналистам, что у него «есть определенные опасения». «Хотелось бы больше понимать, на каких условиях и что будет дальше. Увидеть, что будет с первой волной мобилизации, а уже на этом опыте принимать решения», — заявил он. Игорь, как и другие заключенные в его колонии, работает на производстве «зубов дракона» для оборонительных сооружений и рассчитывает на условно-досрочное освобождение уже в 2025 году Oksana Parafeniuk / The Washington Post / Getty Images

Защита российских танков от дронов

Российские военные пытаются защитить свою бронетехнику от дронов противника, устанавливая на танки самодельные конструкции. «Медуза» ранее рассказывала о преимуществах и недостатках «модифицированного» Т-80, который российские военные называют «царь-мангалом», а украинские — «бронесараем». Защиту от дронов устанавливают и на танк Т-72, российские СМИ и «военкоры» называют его «дикобразом».

Российский Т-72 с защитой от дронов в Херсонской области Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Этот Т-72 использует группировка войск «Днепр» Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Самодельную защиту от дронов российские военные устанавливают и на танки Т-62. Один из таких танков — с надписью «С нами Бог» на борту — стал трофеем ВСУ в Донецкой области Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Российский Т-80 с защитой от дронов на линии фронта возле Купянска в Харьковской области Александр Река / ТАСС / Profimedia

В Харьковской области войска РФ пытались использовать танки для штурма Волчанска. Однако, как рассказывали украинские военные, применять бронетехнику в боях за этот город было почти бесполезно — ее быстро уничтожали дроны Александр Река / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.