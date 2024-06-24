Заключенные украинских колоний идут воевать. Российские военные превращают танки в «мангалы» и «дикобразы» Восемьсот пятьдесят первый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Четыре человека погибли в результате атаки ВСУ на аннексированный Севастополь. Ранены более 150.
- Две ракеты «Калибр» были сбиты над Киевской областью, пострадали два человека
- В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки дрона-камикадзе погиб человек, трое ранены
- Россия атаковала Харьков КАБами, один человек погиб, есть раненые
Ракетный удар по Севастополю
Минобороны РФ заявило, что днем 23 июня украинские войска нанесли по аннексированному Севастополю удар «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Четыре ракеты, говорилось в распространенном военным ведомством сообщении, удалось сбить. Еще одна ракета, заявило Минобороны, «в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города». Обломки ракет упали в разных частях города, в том числе на пляж, заявили власти аннексированного города.
По данным на утро 24 июня, погибли четыре человека, в том числе двое детей, 153 получили ранения. Глава администрации аннексированного города Михаил Развожаев заявил, что с ним по телефону связался президент РФ Владимир Путин, выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь. Выступать со специальным обращением в связи с ударом по Севастополю и терактами в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин не планирует.
Авиаудар по Харькову
Российские войска днем 23 июня нанесли удар по Харькову тремя управляемыми авиабомбами. Ранения, сообщил глава региона Олег Синегубов, получили 12 человек, в том числе двое несовершеннолетних, один человек — 73-летний мужчина — погиб.
Украинские заключенные во время войны
В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий осужденным за нетяжкие преступления поступать на военную службу. Украинские власти заявили, что о желании присоединиться к ВСУ заявили несколько тысяч заключенных, а более 2750 отбывавших наказание уже отправились нести службу.
Украинские власти особо подчеркивают, что прием осужденных на военную службу кардинально отличается от распространенной в России практики вербовки заключенных. «У нас не парамилитарные группы, у нас обычные Вооруженные силы. У нас хорошая социальная защита, они — достойные, классические солдаты, а не представители парамилитарных формирований, как в России. Плюс у нас добровольческая схема, наших никто не заставляет, в России заставляют. Маньяки, серийные убийцы не принимают участие в этом, в России принимают. Наши имеют патриотическую мотивацию. Различия колоссальные», — заявил министр юстиции Украины Денис Малюська.
Защита российских танков от дронов
Российские военные пытаются защитить свою бронетехнику от дронов противника, устанавливая на танки самодельные конструкции. «Медуза» ранее рассказывала о преимуществах и недостатках «модифицированного» Т-80, который российские военные называют «царь-мангалом», а украинские — «бронесараем». Защиту от дронов устанавливают и на танк Т-72, российские СМИ и «военкоры» называют его «дикобразом».
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятидесятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.