Российские войска вновь нанесли удар по Харькову. Один человек погиб, более 10 пострадали

Войска РФ днем 23 июня нанесли удар по Харькову тремя управляемыми авиабомбами, сообщил глава региона Олег Синегубов.

В Шевченковском районе, по его данным, было повреждено учебное заведение, в расположенных рядом с ним многоквартирных домах выбило окна и повредило фасады. В Холодногорском районе разрушены два дома в частном секторе, сообщил Синегубов, в Киевском районе российская авиабомба упала на территории промзоны.

Всего в результате российского удара по Харькову ранения получили 11 человек, написал Синегубов в своем телеграм-канале. Один человек — 73-летний мужчина — погиб.

Мэр Харькова Игорь Терехов, в свою очередь, уточнил, что один человек погиб и еще пятеро пострадали в результате удара авиабомбы по частному жилому дому. В результате удара по детскому учебному заведению, по его данным, ранения получили три человека.

Из-за российского удара в части города было отключено электричество. Энергетики, сообщил Синегубов, восстанавливают подачу электричества потребителям. Харьковское метро, останавливавшееся во время авиаударов, возобновило работу.

День назад — 22 июня — в Харькове в результате нанесенного российскими войсками удара авиабомбами погибли три человека, более 50 получили ранения.

Подробнее о предыдущем ударе ВС РФ по Харькову

Российские войска нанесли удар по Харькову. Одна из авиабомб попала по жилому дому Три человека погибли, более 50 пострадали

Подробнее о предыдущем ударе ВС РФ по Харькову

Российские войска нанесли удар по Харькову. Одна из авиабомб попала по жилому дому Три человека погибли, более 50 пострадали