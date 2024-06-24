Теракты в Дагестане. Боевики атаковали церкви и синагоги. Погибли 19 человек, в том числе священник

В Махачкале и Дербенте утром 24 июня завершилась контртеррористическая операция (КТО), начатая накануне после нападения боевиков на храмы, синагоги и полицейских. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил, что режим КТО в двух городах Дагестана отменили в 08:15 «в связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан», сообщает «Интерфакс». О завершении активной фазы операции в Дербенте НАК объявил вечером 23 июня.

Целью атаки боевиков в Дербенте стали православная церковь и синагога, в Махачкале — церковь и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. Террористы напали на эти объекты около 18:00 23 июня. Первое сообщение о нападении на полицейского в Дербенте поступило в МВД в 17:51, пишет телеграм-канал Baza. После этого боевики атаковали православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина, а затем подожгли синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде, продолжая перестрелку с полицией. Церковь и синагога сгорели.

Одновременно с этим боевики в Махачкале подожгли синагогу на улице Ермошкина, там же обстреляли пост ДПС. Под обстрел попал Свято-Успенский кафедральный собор, где после начала стрельбы укрылись 19 человек.

Кроме того, в селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района, расположенном в 80 километрах от Дербента — спустя несколько часов напали на автомобиль, ранения получил полицейский.

Нападение боевиков в Дагестане Meduza

По последним официальным данным, при нападении боевиков погибли 19 человек: 15 полицейских и четверо мирных жителей. Такие данные сообщил Следственный комитет РФ утром 24 июня.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее говорил, что погибли более 15 полицейских. В МВД по Дагестану сообщали, что среди погибших — начальник отделения полиции города Дагестанские Огни подполковник Мавлудин Хидирнабиев, получивший тяжелое ранение в перестрелке с боевиками.

При нападении на церковь в Дербенте убит 66-летний священнослужитель, протоиерей Николай (Николай Котельников), который более 40 лет служил в храме. При нападении на Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале погиб охранник.

По данным телеграм-каналов «112» и Baza, при нападении на Махачкалу и Дербент погибли 20 человек. По информации источника «112», пострадали 44 человека, в том числе 37 сотрудников правоохранительных органов. В больницах остаются 22 пострадавших, уточняет Baza. Официально эта информация не подтверждена. Ранее власти говорили, что пострадали 25 человек.

После нападения боевиков режим контртеррористической операции ввели на всей территории Дагестана. Во время перестрелки центр Дербента обесточили. В Махачкале бои шли на улице Магомедтагирова, также стрельбу слышали на улице Мирзабекова. Кроме того, несколько человек задержали в Махачкале на пляже «Березка». По предварительным данным, которые приводит телеграм-канал Mash, на пляже задержали подозреваемых в причастности к терактам. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В ходе контртеррористической операции убиты шестеро нападавших, заявил глава Дагестана Сергей Меликов. В НАК говорили ночью 24 июня, что убиты пятеро боевиков. В Следственном комитете также заявили, что «ликвидированы пять лиц, причастных к совершению преступления». По данным российских медиа, двух боевиков убили в Дербенте, трех — в Махачкале. Правоохранительные органы разыскивают пособников террористов.

По информации Baza, среди нападавших — двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, Осман и Адиль Омаровы, а также его племянник, Абдусамад Амадзиев. После нападения главу Сергокалинского района задержали, его исключили из «Единой России» — за «дискредитирующие партию действия».

Дагестанские паблики утверждают, что среди убитых боевиков — 28-летний бывший боец смешанных единоборств Гаджимурад Кагиров, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова.

Глава Дагестана связал теракты в регионе с войной в Украине. Сергей Меликов заявил в видеообращении, выпущенном ночью 24 июня, что власти понимают, кто стоит за организацией террористических актов и какие цели они преследовали. «Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в , кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», — заявил Меликов.

Утром 24 июня в телеграм-канале Меликова, а также в канале администрации главы Дагестана появилась новая аватарка, на ней написано «Дагестан 23.06.2024. Работайте, братья!».

Источники ТАСС и РБК утверждают, что напавшие на Дербент и Махачкалу — сторонники международной исламистской террористической организации. «Судя по действиям нападавших, их выкрикам и внешнему виду, террористы принадлежат к исламистской террористической организации», — сказал источник РБК, не раскрыв название организации. По данным СМИ, некоторые из боевиков числились как имеющие связи в ваххабитских кругах.

В Дагестане объявлен трехдневный траур. Он продлится 24, 25 и 26 июня. Соболезнования в связи с терактами в Дагестане выразили президенты Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Президент РФ Владимир Путин пока не комментировал случившееся.