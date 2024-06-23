НАК объявил о завершении «активной фазы контртеррористической операции» в Дербенте. В Махачкале перекрыты выезды из города

В Дербенте убиты двое боевиков, «активная фаза контртеррористической операции завершена», объявил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

В Махачкале, сообщает «Интерфакс», по состоянию на 23:00 операция по задержанию боевиков продолжалась. Выезды из города были перекрыты. «По имеющейся информации, сообщники боевиков могут предпринять попытку скрыться и покинуть город», объявила пресс-служба МВД республики.

Глава Махачкалы Юсуп Умавов сообщил, что все увеселительные мероприятия в городе отменяются «до особого распоряжения». В Дербенте и Махачкале боевики вечером 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС (рядом с ним расположена еще одна синагога). Убиты, по последним данным, 10 человек, в том числе восемь сотрудников полиции и священник.

По данным муфтията республики пострадали 25 человек, также известно о раненом в селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района — полицейском. Среди нападавших были двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Омарова доставили в полицию, в его доме устроили обыск.

Нападение боевиков в Дагестане Meduza

Что еще известно о нападении в Дагестане В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. Погибли и ранены полицейские Материал обновляется

23 июня