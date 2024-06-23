В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. Погибли и ранены полицейские Материал обновляется

Вечером 23 июня в Дербенте произошло нападение на православную церковь Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина. Одним из первых о случившемся сообщил телеграм-канал Baza. По данным издания, очевидцы сообщали, что в районе храма были слышны стрельба и виден дым, а весь состав полиции Дербента был поднят по тревоге.

Управление МВД по Дагестану подтвердило, что примерно в 18:00 в Дербенте из автоматического оружия был обстрелян православный храм, а также местная синагога. Преступники скрылись на белом Volkswagen Polo. Телеграм-каналы выкладывают видео, на которых видны расстрелянные полицейские автомобили, а также горящая синагога.

Практически одновременно с нападением на Дербент стало известно о пожаре в синагоге на улице Ермошкина в Махачкале. Как заметно на видео с места происшествия, дым валил из окон третьего этажа синагоги.

В МВД Дагестана подтвердили, что параллельно с Дербентом боевики атаковали и столицу региона: «В Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС». В Махачкале, как и в Дербенте, объявлен план «Перехват». На видео из Махачкалы видно, как боевики в черной одежде расстреливают проезжающие мимо автомобили полиции из автоматов.

По последней информации МВД Дагестана, шестеро сотрудников полиции в перестрелке с нападавшими погибли, еще 12 ранены. Baza также пишет о том, что погиб еще и «гражданский из синагоги» в Дербенте.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграмм-канале написал, что, согласно поступившей ему информации, «отца Николая (речь о протоиерее Николае Котельникове) в Церкви в Дербенте убили, перерезали горло»: «66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли». Информацию о гибели священника подтвердили и в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Всего от рук боевиков, по данным МВД, пострадали не менее 16 человек.

В НАК также сообщили, что в Дагестане введен режим контртеррористической операции (КТО) — «в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания лиц, причастных к вооруженному нападению».

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Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что «сегодня вечером в Дербенте и Махачкале неизвестные предприняли попытки к дестабилизации общественной ситуации». «На их пути встали сотрудники дагестанской полиции. По предварительной информации, среди них есть пострадавшие. Все службы действуют в соответствии с инструкцией. Объявлен план „Перехват“. Личности нападавших устанавливаются», — сообщил глава региона.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» (статья 205 УК РФ). «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к терактам, их действиям будет дана правовая оценка. На месте работают следователи и следователи-криминалисты», — говорится в сообщении ведомства.

МВД Дагестана выложило видео, на котором видно, как нападавшие ведут стрельбу по сотрудникам полиции в Махачкале. На записи хорошо различимы лица нескольких боевиков.

По последним данным МВД Дагестана, как минимум двое боевиков были убиты. В соцсетях публиковались видео, вероятно, с телами погибших преступников. Также телеграм-каналы распространили ролик, на котором утверждается, что еще двое боевиков задержаны на пляже «Березка» в Махачкале.

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