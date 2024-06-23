Боевиков заблокировали в одном из зданий в Дербенте, в Махачкале убиты четверо участников нападения

В Дербенте боевиков, устроивших нападение на церковь и синагогу, заблокировали в одном из зданий, сообщил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах республики.

По его словам, боевики засели в одном из зданий близ ресторана «Хаял», район оцеплен.

В Махачкале убиты четверо боевиков, участвовавших в нападении, заявила пресс-служба МВД Дагестана. Ранее сообщалось о перестрелке между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов возле церкви.

Телеграм-канал Mash сообщил, что в церкви в заложниках оказались 40 человек. В МВД Дагестана заявили, что эта информация не соответствует действительности. «Ни о каких заложниках речи нет! 19 человек закрылись внутри помещения, с целью собственной безопасности. Они уже вне опасности, данная территория защищена!», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы республиканского МВД.

Что известно о нападении боевиков в Дагестане

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. Погибли и ранены полицейские Материал обновляется

Что известно о нападении боевиков в Дагестане

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. Погибли и ранены полицейские Материал обновляется