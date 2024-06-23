В нападении в Дагестане участвовали сыновья и племянник главы Сергокалинского района

Среди участников нападения в Дагестане были двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова: Осман и Адиль Омаровы, пишет Baza. Предполагается, что оба они были убиты.

Телеграм-каналы публикуют видео нападения, снятое на телефон Османа Омарова.

Омарова-старшего, по данным Baza, доставили в полицию, дома у него идет обыск. При этом официально глава Сергокалинского района не задержан, утверждает телеграм-канал.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что помимо сыновей Омарова в нападении участвовал и его племянник. Все трое убиты и опознаны.

В селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района — вечером 23 июня была обстреляна машина с полицейскими. Один из сотрудников МВД получил ранение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД региона. Подробности произошедшего пока неизвестны.

Нападение в Дагестане. Что известно

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. Погибли и ранены полицейские Материал обновляется

Нападение в Дагестане. Что известно

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги. Погибли и ранены полицейские Материал обновляется