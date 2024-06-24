Снят режим контртеррористической операции, введенный в Дагестане из-за нападения боевиков

Контртеррористическая операция (КТО), проводившаяся в Дагестане после нападения боевиков, завершена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан в соответствии с Федеральным законом „О противодействии терроризму“ принято решение о прекращении контртеррористической операции», — заявили в НАК.

Действовавший в республике режим КТО (подробнее о нем можно прочитать здесь) снят с 8:15 24 июня.

Боевики вечером 23 июня напали на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале. По последним данным, которые объявили власти Дагестана, погибли более 15 полицейских, а также гражданские. Число жертв среди гражданского населения пока официально не уточняется. Ранее сообщалось о гибели священника и охранника церкви.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.

Нападение боевиков в Дагестане

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги Погибли и ранены полицейские, убит священник

Нападение боевиков в Дагестане

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги Погибли и ранены полицейские, убит священник

Нападение боевиков в Дагестане

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги Погибли и ранены полицейские, убит священник

Нападение боевиков в Дагестане

В Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на православные храмы и синагоги Погибли и ранены полицейские, убит священник