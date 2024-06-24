В Дагестане при нападении боевиков погибли 15 полицейских

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что при нападении боевиков, совершенном 23 июня, погибли полицейские и несколько мирных жителей, в ходе контртеррористической операции убиты шестеро нападавших.

«Более 15 сотрудников полиции стали жертвами сегодняшнего теракта, с оружием в руках защищая мир и покой Дагестана», — заявил глава республики в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале в ночь на 24 июня.

По его словам, в ходе боестолкновений погибли «несколько человек из числа гражданских людей», он не уточнил сколько. Среди погибших мирных жителей, отметил глава Дагестана, отец Николай — священник, который более 40 лет служил в православном храме в Дербенте. Глава Дагестана добавил, что семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.

Сейчас ситуация в республике, по словам Меликова, «контролируется органами государственной власти, правоохранительными органами». Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена, сообщил глава региона. По его словам, правоохранительные и следственные органы продолжат работу «до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа».

Глава региона заявил, что власти понимают, кто стоит за организацией террористических актов и какие цели они преследовали.

«Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше в большей степени участниками этих событий были те, кто принимает участие в , кто защищает нашу страну на рубежах линии боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной», — сказал Меликов.

В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.

Нападение боевиков в Дагестане Meduza

В Дербенте и Махачкале боевики вечером 23 июня напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС рядом с еще одной синагогой. Кроме того, в селе Сергокала — административном центре Сергокалинского района — напали на автомобиль, ранен полицейский. По данным властей, среди нападавших — двое сыновей и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чиновник задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

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