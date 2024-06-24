Войска РФ нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. Четыре человека погибли, более 30 пострадали

Российские войска днем 24 июня нанесли удар по Покровску Донецкой области двумя ракетами «Искандер-М», сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его данным, при обстреле погибли четыре человека, еще 34 жителя получили ранения. Среди пострадавших — двое детей 12 и 13 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, отметил глава администрации.

Он также уточнил, что в результате атаки повреждения получили 16 домов, еще один — был разрушен. «Это один из самых больших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить», — написал Филашкин.

Глава администрации добавил, что на месте происшествия работают полиция, спасатели и представители местных властей. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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