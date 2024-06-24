Евросоюз ввел санкции против Шамана, Полины Гагариной, Института развития интернета и президента «Балтики»

Власти Евросоюза включили в санкционный список в рамках 14-го пакета ограничений против России певца Шамана (Ярослава Дронова), актера Ивана Охлобыстина и основатель Life.ru Арама Габрелянова, следует из публикации в официальном журнале ЕС (.pdf).

Свое решение в отношении Шамана европейские чиновники объяснили тем, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину певец «неоднократно принимал участие в организованных Кремлем концертах, в том числе в юбилейных мероприятиях, посвященных этой войне», а также выступал на оккупированных РФ территориях Украины. «Таким образом, Ярослав Дронов поддерживает действия и политику, которая подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в журнале ЕС.

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Всего под санкции, как сообщалось ранее, попали 116 человек и компаний, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Среди них:

певица Полина Гагарина,

бизнесмен Таймураз Боллоев, возглавивший пивоваренную компанию «Балтика» после ее фактической национализации,

миллиардер и основатель корпорации AEON Роман Троценко,

основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин,

глава АНО Алексей Гореславский

глава Росимущества Вадим Яковенко,

госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев,

фонд Кадырова,

группа компаний «Волга Днепр»,

лагерь «Артек»,

судоходная компания «Совкомфлот»,

авиакомпания «Уральские авиалинии».

Новый, 14-й пакет санкций Евросоюза, как заявили европейские чиновники, направлен на энергетику РФ, финансовый и торговый секторы российской экономики, а также должен еще больше затруднить обход уже введенных ограничений. Новые санкции, среди прочего, коснулись российского сжиженного природного газа.

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