Евросоюз ввел санкции против Шамана, Полины Гагариной, Института развития интернета и президента «Балтики»
Власти Евросоюза включили в санкционный список в рамках 14-го пакета ограничений против России певца Шамана (Ярослава Дронова), актера Ивана Охлобыстина и основатель Life.ru Арама Габрелянова, следует из публикации в официальном журнале ЕС (.pdf).
Свое решение в отношении Шамана европейские чиновники объяснили тем, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину певец «неоднократно принимал участие в организованных Кремлем концертах, в том числе в юбилейных мероприятиях, посвященных этой войне», а также выступал на оккупированных РФ территориях Украины. «Таким образом, Ярослав Дронов поддерживает действия и политику, которая подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в журнале ЕС.
Всего под санкции, как сообщалось ранее, попали 116 человек и компаний, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Среди них:
- певица Полина Гагарина,
- бизнесмен Таймураз Боллоев, возглавивший пивоваренную компанию «Балтика» после ее фактической национализации,
- миллиардер и основатель корпорации AEON Роман Троценко,
- основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин,
- глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский
- глава Росимущества Вадим Яковенко,
- госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев,
- фонд Кадырова,
- группа компаний «Волга Днепр»,
- лагерь «Артек»,
- судоходная компания «Совкомфлот»,
- авиакомпания «Уральские авиалинии».
Новый, 14-й пакет санкций Евросоюза, как заявили европейские чиновники, направлен на энергетику РФ, финансовый и торговый секторы российской экономики, а также должен еще больше затруднить обход уже введенных ограничений. Новые санкции, среди прочего, коснулись российского сжиженного природного газа.