Перейти к материалам
Я хочу поддержать «Медузу»

Евросоюз ввел санкции против Шамана, Полины Гагариной, Института развития интернета и президента «Балтики»

Источник: Журнал Евросоюза

Власти Евросоюза включили в санкционный список в рамках 14-го пакета ограничений против России певца Шамана (Ярослава Дронова), актера Ивана Охлобыстина и основатель Life.ru Арама Габрелянова, следует из публикации в официальном журнале ЕС (.pdf).

Свое решение в отношении Шамана европейские чиновники объяснили тем, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину певец «неоднократно принимал участие в организованных Кремлем концертах, в том числе в юбилейных мероприятиях, посвященных этой войне», а также выступал на оккупированных РФ территориях Украины. «Таким образом, Ярослав Дронов поддерживает действия и политику, которая подрывает территориальную целостность и суверенитет Украины», — говорится в журнале ЕС.

Почитайте большой текст «Медузы» про Шамана

«Я сделаю из него звезду» Кто превратил Шамана в главного певца воюющей России — и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова

Почитайте большой текст «Медузы» про Шамана

«Я сделаю из него звезду» Кто превратил Шамана в главного певца воюющей России — и какую роль в этом сыграла его жена, пиарщица Елена Мартынова

Всего под санкции, как сообщалось ранее, попали 116 человек и компаний, «ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Среди них:

  • певица Полина Гагарина,
  • бизнесмен Таймураз Боллоев, возглавивший пивоваренную компанию «Балтика» после ее фактической национализации,
  • миллиардер и основатель корпорации AEON Роман Троценко,
  • основатель «Русской медной компании» Игорь Алтушкин,
  • глава АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский
  • глава Росимущества Вадим Яковенко,
  • госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев,
  • фонд Кадырова,
  • группа компаний «Волга Днепр»,
  • лагерь «Артек»,
  • судоходная компания «Совкомфлот»,
  • авиакомпания «Уральские авиалинии».

Новый, 14-й пакет санкций Евросоюза, как заявили европейские чиновники, направлен на энергетику РФ, финансовый и торговый секторы российской экономики, а также должен еще больше затруднить обход уже введенных ограничений. Новые санкции, среди прочего, коснулись российского сжиженного природного газа.

Расследование «Медузы» о деятельности Института развития интернета

«Чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться» Российский Институт развития интернета щедро финансирует военную пропаганду. Но деньги у него берут даже те, кто выступают против вторжения. Расследование «Медузы» и «Важных историй»

Расследование «Медузы» о деятельности Института развития интернета

«Чистыми руками взять патриотических денег и не зашквариться» Российский Институт развития интернета щедро финансирует военную пропаганду. Но деньги у него берут даже те, кто выступают против вторжения. Расследование «Медузы» и «Важных историй»