Посла США вызвали в МИД России после ракетного удара по Севастополю

Посла США Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел России после ракетного удара по аннексированному Севастополю, сообщается на сайте российского ведомства.

Согласно заявлению МИД РФ, Трейси «был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима».

«Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — заявили в министерстве.

Ведомство обвинило США в том, что своим разрешением использовать американское оружие по военным целям на территории РФ они поощряют «пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до „последнего украинца“». МИД РФ пригрозил, что подобные действия Вашингтона «безнаказанными не останутся» и «ответные меры обязательно последуют».

В посольстве США в Москве вызов Трейси и заявление МИД России не комментировали.

23 июня Севастополь подвергся ракетному обстрелу. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. Украинские власти официально пока никак не прокомментировали ракетный удар по Севастополю.

В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Речь идет об ударах по военным целям российских сил, атакующих Украину через границу.

Обстрел Севастополя

Ракетный удар по Севастополю. Погибли четыре человека, более 140 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж

Обстрел Севастополя

Ракетный удар по Севастополю. Погибли четыре человека, более 140 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж