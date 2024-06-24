Посла США вызвали в МИД России после ракетного удара по Севастополю
Посла США Линн Трейси вызвали в министерство иностранных дел России после ракетного удара по аннексированному Севастополю, сообщается на сайте российского ведомства.
Согласно заявлению МИД РФ, Трейси «был сделан демарш в связи с новым кровавым преступлением опекаемого и вооружаемого Вашингтоном киевского режима».
«Подчеркнуто, что США, которые ведут против России гибридную войну и фактически стали стороной конфликта, поставляя ВСУ самые современные вооружения, в том числе использовавшиеся против жителей Севастополя ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями, чье целенаведение и ввод полетных заданий осуществляются американскими военными специалистами, несут равную с киевским режимом ответственность за это злодеяние», — заявили в министерстве.
Ведомство обвинило США в том, что своим разрешением использовать американское оружие по военным целям на территории РФ они поощряют «пронацистские власти Украины к продолжению боевых действий до „последнего украинца“». МИД РФ пригрозил, что подобные действия Вашингтона «безнаказанными не останутся» и «ответные меры обязательно последуют».
В посольстве США в Москве вызов Трейси и заявление МИД России не комментировали.
23 июня Севастополь подвергся ракетному обстрелу. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте. Украинские власти официально пока никак не прокомментировали ракетный удар по Севастополю.
В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по целям на территории России. Речь идет об ударах по военным целям российских сил, атакующих Украину через границу.