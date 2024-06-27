Война Восемьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 июня читайте здесь.
Два мирных жителя получили ранения при российской атаке на село Ольговка Бериславского района Херсонской области, сообщила администрация региона.
Войска РФ нанесли удар управляемой авиабомбой. В результате 60-летний житель села получил взрывную травму и ранение ног. Кроме того, село атаковал российский беспилотник. В результате атаки 53-летняя местная жительница получила взрывную травму, ранение живота и бедра.
Пострадавших госпитализировали.
12 человек пострадали в результате вчерашнего удара по частному сектору в Дергачах Харьковской области, сообщило МВД Украины. Среди пострадавших трое детей.
По предварительной информации ведомства, военные РФ нанесли по населенному пункту три удара авиабомбами. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.
Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками. ВСУ заявили, что сбили 28 воздушных целей
Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине в ночь на 27 июня, сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
По его словам, Украину атаковали 23 дронами типа «Шахед» и шестью ракетами (одна аэробалистическая ракета Х-47 М2 «Кинжал», четыре крылатых ракеты «Калибр», одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69).
ВСУ, как утверждается, сбили:
- четыре крылатых ракеты «Калибр»;
- управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69;
- все 23 беспилотника типа «Шахед-131/136».
Минобороны РФ отчиталось, что сбило за ночь семь украинских беспилотников в трех регионах
Средства ПВО в ночь на 27 июня сбили семь дронов в Тверской, Московской и Белгородской областях, заявило ведомство. Минобороны РФ обвинило в атаке «киевский режим».
Власти Подмосковья и Белгородской области о последствиях атаки не сообщали. В правительстве Тверской области уточнили, что один из четырех беспилотников был сбит в Конаковском муниципальном округе, пострадавших нет.
Здравствуйте. Начинается 855-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.