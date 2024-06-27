Война Восемьсот пятьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Минобороны РФ отчиталось, что сбило за ночь семь украинских беспилотников в трех регионах

Средства ПВО в ночь на 27 июня сбили семь дронов в Тверской, Московской и Белгородской областях, заявило ведомство. Минобороны РФ обвинило в атаке «киевский режим».

Власти Подмосковья и Белгородской области о последствиях атаки не сообщали. В правительстве Тверской области уточнили, что один из четырех беспилотников был сбит в Конаковском муниципальном округе, пострадавших нет.