Польша и страны Балтии призвали ЕС укрепить границу с Россией и Беларусью. На это может потребоваться 2,5 миллиарда евро

Латвия, Литва, Эстония и Польша считают необходимым укрепить границу с Россией и Беларусью. Они подготовили соответствующее обращении, которое 27 июня рассмотрят, в числе прочих вопросов, на саммите ЕС в Брюсселе, сообщает Reuters.

Польша и страны Балтии, в частности, указывают, что укрепление границы с РФ и Беларусью направлено на обеспечение безопасности всех 27 стран-членов Евросоюза, в которых проживают в общей сложности 450 миллионов человек. В связи с этим, указывается в обращении, было бы справедливым, если в реализации проекта примут участие все страны ЕС, внеся как политический, так и финансовый вклад.

«Создание защитной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью отвечает насущной и неотложной потребности в защите ЕС от военных и гибридных угроз», — говорится в обращении лидеров четырех стран, с которым ознакомилось агентство Reuters.

Общая протяженность границы стран Балтии и Польши с РФ и Беларусью — около 700 километров. По мнению источника агентства в ЕС, стоимость проекта по укреплению границы в соответствии со стандартами НАТО, как предлагается в обращении, составит около 2,5 миллиарда евро.

Страны Балтии и Польша последние несколько лет самостоятельно усиливают защиту своих границ с РФ и Беларусью, активизировав работу после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.