Украинские военные возвращаются домой из плена. Бригада «Хартия», созданная бизнесменом из списка Forbes, защищает Харьковскую область Восемьсот пятьдесят четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Послы НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека НАТО.

ЕС согласовал новые санкции в отношении Беларуси. Они должны закрыть «самую большую лазейку» в ограничениях против России.

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине. Ему будут в обязательном порядке обучать с детского сада.

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Сборная Украины не смогла выйти из группы на Евро-2024.

Обмен пленными между Россией и Украиной

Россия и Украина 25 июня провели обмен военнопленными по схеме «90 на 90». Среди тех, кого Украина передала российской стороне, был митрополит Тульчинской епархии Украинской православной церкви Ионафан (Анатолий Елецких), осужденный в Украине за оправдание российской агрессии. В день обмена РПЦ отчиталась, что Кирилл принял Ионафана в Москве и наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени.

Среди вернувшихся домой, сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, были бойцы Нацгвардии, Военно-морских сил, теробороны, а также пограничники Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Ключевое для нас — вернуть всех наших людей домой. Чтобы каждый военный обнял родных, ступил на родную землю, дышал свободным воздухом», — написал , комментируя обмен, глава офиса президента Украины Андрей Ермак Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

Домой, написал Зеленский, вернулись те, кто защищал Мариуполь и Чернобыльскую АЭС, а также воевал на херсонском, донецком, харьковском, запорожском и луганском направлениях Vlada Liberova / Libkos / Getty Images Ермак уточнил, что среди тех, кто вернулся в Украину, были 53 защитника «Азовстали» Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Дома — это не просто слова. Дома — это Украина», — подчеркнул Зеленский Liberov Kostiantyn / Libkos / Getty Images

«Украина продолжает делать все возможное, чтобы все наши граждане вернулись на родную землю к своим семьям и как можно быстрее восстановили полноценную жизнь. Впереди у них период реабилитации и адаптации, но самое трудное уже позади. Каждый наш возвращенный гражданин — это настоящая победа, и мы не остановимся, пока последний украинец не покинет российский плен», — подчеркнул украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Бригада «Хартия» под Харьковом

Попытку российского наступления в Харьковской области отражает, в числе прочих, 13-я бригада оперативного назначения «Хартия». Эти снимки были сделаны в районе села Липцы, которое сейчас защищают бойцы «Хартии».

Первоначально «Хартия» была добровольческим отрядом, созданным бизнесменом из украинского списка Forbes Всеволодом Кожемяко — владельцем компании «Агротрейд», которая до войны была одним из крупнейших экспортеров зерна Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Первой миссией отряда, состоявшего в то время из нескольких сотен добровольцев, стала защита села Русская Лозовая в Харьковском районе, рассказывает историю «Хартии» украинский Forbes. В ноябре 2022 года отряд воевал под Стельмаховкой и Коломыйчихой на сватовском направлении, а в декабре присоединился к обороне Бахмута Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Пока шли бои за Бахмут, пишет Forbes, Кожемяко искал способ превратить отряд в регулярную часть. В частности, он встречался с Валерием Залужным, занимавшим тогда пост главнокомандующего ВСУ. В марте 2023 года «Хартия» стала бригадой в составе Национальной гвардии Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

У «Хартии» есть свой гимн, в котором такие слова: «Гаснуть імперії, валяться трони / Військо виходить на східні кордони!» («Гаснут империи, рушатся троны / Войско выходит на восточные границы!») Эти строки написал украинский поэт и писатель Сергей Жадан. С начала июня 2024 года он воюет в составе «Хартии» Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Украинские военные смотрят матч сборной на Евро

Сборная Украины 26 июня сыграла вничью с командой Бельгии и не смогла пройти в 1/8 финала Евро-2024. В группе, где выступала Украина, все четыре команды набрали по четыре очка. Итоговое положение в турнирной таблице чемпионата Европы по футболу определилось по разнице мячей, которая была не в пользу украинской сборной.

Бойцы Луганского пограничного отряда бригады «Помста» смотрят последний матч сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. 26 июня 2024 года Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.