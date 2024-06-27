Украинские военные возвращаются домой из плена. Бригада «Хартия», созданная бизнесменом из списка Forbes, защищает Харьковскую область Восемьсот пятьдесят четвертый день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Послы НАТО утвердили Марка Рютте в качестве нового генсека НАТО.
- ЕС согласовал новые санкции в отношении Беларуси. Они должны закрыть «самую большую лазейку» в ограничениях против России.
- Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине. Ему будут в обязательном порядке обучать с детского сада.
- Суд Евросоюза снял санкции с миллиардера Дмитрия Пумпянского.
- Сборная Украины не смогла выйти из группы на Евро-2024.
Обмен пленными между Россией и Украиной
Россия и Украина 25 июня провели обмен военнопленными по схеме «90 на 90». Среди тех, кого Украина передала российской стороне, был митрополит Тульчинской епархии Украинской православной церкви Ионафан (Анатолий Елецких), осужденный в Украине за оправдание российской агрессии. В день обмена РПЦ отчиталась, что Кирилл принял Ионафана в Москве и наградил его церковным орденом Сергия Радонежского I степени.
Бригада «Хартия» под Харьковом
Попытку российского наступления в Харьковской области отражает, в числе прочих, 13-я бригада оперативного назначения «Хартия». Эти снимки были сделаны в районе села Липцы, которое сейчас защищают бойцы «Хартии».
Украинские военные смотрят матч сборной на Евро
Сборная Украины 26 июня сыграла вничью с командой Бельгии и не смогла пройти в 1/8 финала Евро-2024. В группе, где выступала Украина, все четыре команды набрали по четыре очка. Итоговое положение в турнирной таблице чемпионата Европы по футболу определилось по разнице мячей, которая была не в пользу украинской сборной.
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.