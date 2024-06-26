Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине. Ему будут в обязательном порядке обучать с детского сада

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о статусе английского языка в стране. Об этом сообщается на сайте Верховной рады, пишет «Интерфакс — Украина».

Закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Так, английский может использоваться как язык международного общения в ВСУ и Национальной гвардии страны.

Согласно документу, государство должно обеспечить обязательное изучение английского языка, а также способствовать изучению других языков международного общения в учреждениях образования. В частности, закон предусматривает, что детские сады должны обеспечить обязательное изучение английского детьми старшего дошкольного возраста.

Кроме того, документ определяет список должностей, кандидаты на которые должны обязательно знать английский язык. Среди них — некоторые категории чиновников, военнослужащих офицерского состава, прокуроры, главы и преподаватели вузов. При этом госслужащим, владеющим английским языком, предусмотрена надбавка в размере 10% к их окладу.

Законопроект о статусе английского языка в Украины был подготовлен правительством страны летом 2023 года и внесен в парламент Владимиром Зеленским. Верховная рада одобрила инициативу 4 июня.

Изначально законопроект содержал норму, согласно которой с 2027 года все англоязычные фильмы должны были показываться в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами. После общественного резонанса эта норма была исключена из проекта.