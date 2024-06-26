Украинские военные механики ремонтируют БТР М113 и другую технику на фронте. Они сравнивают этот бронетранспортер с комбайном, который «косит не пшеницу, а врагов» Восемьсот пятьдесят третий день войны. Фотографии

Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Начались официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.

МИД России ограничил доступ к 81 западному СМИ в ответ на запрет российских изданий в Европе.

В Белгородской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница. Еще несколько человек пострадали.

Советники Трампа представили план прекращения войны в Украине. Они предложили лишить Киев военной помощи США, если он откажется от переговоров с Москвой.

Ремонтная бригада ВСУ в Донецкой области

Ремонтные бригады ВСУ помогают восстановить технику, поврежденную в бою. «С первых дней полномасштабного вторжения мобильные ремонтные бригады стали невидимым фронтом и скорой помощью для техники ВСУ. Они не считают себя героями. Ремонтировать технику на самой линии столкновения — это для них обязанность и перед военными, и перед страной. Но для нас они — герои. Герои оборонки», — сообщал «Укроборонпром».

Военные механики ремонтируют не только украинскую или трофейную российскую, но и технику западного производства, которую ВСУ поставляют союзники, в том числе БТР М113 Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

Производитель М113 — американская компания BAE Systems. М113 — одна из самых распространенных боевых машин в мире. БТР производят с 1960 года, сейчас он стоит на вооружении у 44 стран Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA Союзники передали Украине десятки БТР M113. Их, как и другую технику, оружие и боеприпасы, предоставляют ВСУ как США, так и страны Европы Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

Командир одного из украинских взводов по ремонту бронетехники Михаил, в мирной жизни работавший механизатором на агропредприятии, в сюжете «АрміяInform» сравнивал М113 с комбайном, «который косит не пшеницу, а врагов» Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

В репортаже, который пересказывало украинское издание «Фокус», Михаил отмечал высокое качество сборки M113 и надежность этого БТР. По его словам, в бронетранспортере все очень плотно «подогнано» и хорошо функционирует Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

«Проектировщики и конструкторы позаботились не только о комфорте экипажа и десанта, но и о том, чтобы во время ремонта в поле не нужно было разбирать полмашины, чтобы добраться до проблемного места», — говорил механик, высоко оценивая ремонтопригодность БТР М113. — Сейчас подвезут необходимые детали и проведем замену. Все поставим назад, и машина снова в строю!» Oleg Petrasiuk / пресс-служба ВСУ / EPA / Scanpix / LETA

Украинский разведывательный дрон под Харьковом

На харьковском направлении, где российские войска пытаются идти в наступление, сражается батальон ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.

«Подразделение применяет минимум 20 дронов в день. Благодаря применению этого количества средств можно уничтожить или поразить технику противника на миллионы долларов», — рассказывал командир «Ахиллеса» Юрий Федоренко в интервью украинскому «24 телеканалу» Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Беспилотники выполняют два типа задач — разведка и поражение противника, пояснял Федоренко в интервью New Voice. «Для того чтобы видеть, надо иметь разведывательные средства двух типов. Типа «крыло», который залетает достаточно далеко в глубину оперативного пространства противника, на территорию, которая временно оккупирована, и обнаруживает его перемещения, районы сосредоточения. А также коптерного типа» Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

В дневное же время удары по позициям противника наносят FPV-дроны и ударные БПЛА типа «крыло». Последние летят дальше, чем FPV-дроны, и могут нарушить логистику в тылу противника Inna Varenytsia / Reuters / Scanpix / LETA

Артиллерия ВС РФ в Херсонской области

В Херсонской области российские войска, оккупировавшие часть региона, постоянно обстреливают из артиллерии и атакуют дронами позиции украинских войск на правом берегу Днепра. Для этого в числе прочего они используют крупнокалиберные пушки «Гиацинт-Б».

2А36 «Гиацинт-Б» поступили на вооружение Советской армии в 1975 году и производились до 1990 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Такие орудия, в частности, использовали советские войска во время войны в Афганистане, а также российские войска в чеченских войнах Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

По данным OSINT-проекта Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ потеряли 46 пушек «Гиацинт-Б». В том числе в ходе контрнаступления ВСУ в Херсонской области осенью 2022 года Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.