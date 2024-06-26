Украинские военные механики ремонтируют БТР М113 и другую технику на фронте. Они сравнивают этот бронетранспортер с комбайном, который «косит не пшеницу, а врагов» Восемьсот пятьдесят третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Начались официальные переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.
- Международный уголовный суд выдал ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова.
- МИД России ограничил доступ к 81 западному СМИ в ответ на запрет российских изданий в Европе.
- В Белгородской области при атаке ВСУ погибла мирная жительница. Еще несколько человек пострадали.
- Советники Трампа представили план прекращения войны в Украине. Они предложили лишить Киев военной помощи США, если он откажется от переговоров с Москвой.
Ремонтная бригада ВСУ в Донецкой области
Ремонтные бригады ВСУ помогают восстановить технику, поврежденную в бою. «С первых дней полномасштабного вторжения мобильные ремонтные бригады стали невидимым фронтом и скорой помощью для техники ВСУ. Они не считают себя героями. Ремонтировать технику на самой линии столкновения — это для них обязанность и перед военными, и перед страной. Но для нас они — герои. Герои оборонки», — сообщал «Укроборонпром».
Украинский разведывательный дрон под Харьковом
На харьковском направлении, где российские войска пытаются идти в наступление, сражается батальон ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.
Артиллерия ВС РФ в Херсонской области
В Херсонской области российские войска, оккупировавшие часть региона, постоянно обстреливают из артиллерии и атакуют дронами позиции украинских войск на правом берегу Днепра. Для этого в числе прочего они используют крупнокалиберные пушки «Гиацинт-Б».
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.