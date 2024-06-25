Евросоюз начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

В Люксембурге началась межправительственная конференция, которая стала началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает Deutsche Welle.

На конференцию прибыли официальные делегации из Киева и Брюсселя. Украинскую делегацию из 13 человек возглавляет вице-премьер Ольга Стефанишина. От Евросоюза участвуют министры всех 27 стран альянса, руководит делегацией глава МИД председательствующей в Совете ЕС Бельгии Хаджа Лабиб. «Переговоры, которые мы начинаем сегодня, будут строгими и трудоемкими. Мы уверены в вашей способности довести их до успешного завершения, проявляя решимость и самоотдачу», — сказала она.

Associated Press отмечает, что 25 июня также начнутся официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Молдовы.

«Народы Украины и Молдовы продемонстрировали свою непоколебимую приверженность и решимость быть частью этого проекта. Даже во времена войны и смятения они начали масштабные реформы. Они знают, что их путь будет суровым и жестким. Переговоры о вступлении направлены на то, чтобы подготовить кандидатов к выполнению обязанностей, связанных с членством [в ЕС]. Вот почему не существует коротких путей», — говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Как отмечает «Европейская правда», на межправительственной конференции стороны обмениваются позициями и заявлениями по поводу вступительных переговоров.

DW пишет, что после конференции, предположительно, в июле, начнется подготовительный процесс к основной части переговоров — так называемый скрининг. Он представляет собой двусторонние встречи, во время которых Украина и Молдова представят уровень приближения своего законодательства к праву ЕС по 35 переговорным главам. Завершением процесса станет отчет Еврокомиссии. Предполагается, что этот процесс должен продлиться год, но, как отмечал один из чиновников ЕС на брифинге в Брюсселе, в случае с Украиной и Молдовой он может завершиться раньше, так как «нам хорошо известен уровень подготовленности обеих стран».

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что Украина ставит цель стать членом Евросоюза до 2030 года.

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