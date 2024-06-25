Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России.

В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации — на следующий день после ракетного удара ВСУ. По последним данным, погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали более 150 человек.

Посла США вызвали в МИД России после ракетного удара по Севастополю.

Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов РФ на следующей неделе.

В Покровске Донецкой области погибли пять человек в результате ракетного удара. Более 40 человек получили ранения.

Зеленский заявил, что украинские дроны поразили более 30 российских НПЗ, терминалов и нефтебаз.

Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.

Последствия обстрела Покровска

По Покровску Донецкой области, где до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину жили более 60 тысяч человек, постоянно наносят удары российские войска. Центральная часть Покровска сильно разрушена, говорил в начале мая глава военной администрации города Сергей Добряк. Днем 24 июня войска РФ нанесли по Покровску очередной ракетный удар.

В результате удара двумя ракетами «Искандер-М», сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, погибли пять человек. На фото житель Покровска возле автомобиля, в котором погиб его сын Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

24 июня войска РФ обстреляли и Дружковку, расположенную в нескольких десятках километров от Покровска Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Удар, писали «Новости Донбасса», был нанесен по одному из инфраструктурных объектов, в соседних с ним зданиях выбило окна. В городе было отключено центральное водоснабжение Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

По последним данным главы Донецкой области Украины, в результате ракетного удара по Покровску ранения получил 41 человек Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Частный дом в Покровске, разрушенный в результате российского ракетного удара Alina Smutko / Reuters / Scanpix / LETA

Тело одного из погибших Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Одессы

Войска РФ 24 июня также вновь нанесли ракетные удары по Одессе. Глава региона Олег Кипер сообщил о четырех раненых.

Удар, по словам главы Одесской области, был нанесен по объектам гражданской инфраструктуры Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Из-за ракетного удара возник пожар на площади 3000 квадратных метров, сообщал Кипер Oleksandr Gimanov / AFP / Scanpix / LETA

Один из объектов инфраструктуры, поврежденных в результате российского удара, который был нанесен 24 июня по Одессе Igor Tkachenko / EPA / Scanpix / LETA

Дым от пожара был виден из разных точек города. «Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одессы», — написал глава региона в своем телеграм-канале Tim Melnikov

Украинские операторы дронов под Харьковом

Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать российские войска под Харьковом и Волчанском (подробнее о положении дел на фронте можно прочитать в свежей сводке «Медузы»). На этом направлении, в числе прочих сил, сражается батальон ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады.

Командир батальона Юрий Федоренко 24 июня в эфире телемарафона говорил, что пока у российских войск в Харьковской области сохраняется преимущество в авиационных боеприпасах, включая бомбы КАБ-500, которые они сбрасывают на Харьков и область. Однако, уверен он, этому преимуществу придет конец Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Наши дипломаты ведут титаническую работу, они бьются за то, чтобы Украина получила дополнительные средства противовоздушной обороны, которые помогут защитить гражданские города, в частности, харьковчан», — цитирует Федоренко харьковский «Объектив» Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

«Но всему свое время. Уверен в том, что их самолеты начнут залетать не на территорию местами оккупированной Украины, а прямо в ад», — подчеркнул Федоренко Viacheslav Ratynskyi / Reuters / Scanpix / LETA

Мемориал погибшим при обстреле Севастополя

23 июня в аннексированном Севастополе обломки ракеты упали на городской пляж. В результате обстрела, по данным администрации города, погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Власти Украины официально не брали на себя ответственность за ракетный удар, но советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: «В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни“. Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью».

Стихийный мемориал погибшим в Севастополе. 24 июня в городе был день траура Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.