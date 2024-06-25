«Российские самолеты начнут залетать прямо в ад». Украинские операторы дронов защищают Харьковскую область — и ждут поставок средств ПВО от союзников Восемьсот пятьдесят второй день войны. Фотографии
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих фотоисторий мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России.
- В Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации — на следующий день после ракетного удара ВСУ. По последним данным, погибли четыре человека, включая двух детей, пострадали более 150 человек.
- Посла США вызвали в МИД России после ракетного удара по Севастополю.
- Украина получит первый транш из доходов от замороженных активов РФ на следующей неделе.
- В Покровске Донецкой области погибли пять человек в результате ракетного удара. Более 40 человек получили ранения.
- Зеленский заявил, что украинские дроны поразили более 30 российских НПЗ, терминалов и нефтебаз.
- Зеленский сменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Последствия обстрела Покровска
По Покровску Донецкой области, где до начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину жили более 60 тысяч человек, постоянно наносят удары российские войска. Центральная часть Покровска сильно разрушена, говорил в начале мая глава военной администрации города Сергей Добряк. Днем 24 июня войска РФ нанесли по Покровску очередной ракетный удар.
Последствия обстрела Одессы
Войска РФ 24 июня также вновь нанесли ракетные удары по Одессе. Глава региона Олег Кипер сообщил о четырех раненых.
Украинские операторы дронов под Харьковом
Вооруженные силы Украины пытаются контратаковать российские войска под Харьковом и Волчанском (подробнее о положении дел на фронте можно прочитать в свежей сводке «Медузы»). На этом направлении, в числе прочих сил, сражается батальон ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й отдельной штурмовой бригады.
Мемориал погибшим при обстреле Севастополя
23 июня в аннексированном Севастополе обломки ракеты упали на городской пляж. В результате обстрела, по данным администрации города, погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Власти Украины официально не брали на себя ответственность за ракетный удар, но советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил: «В Крыму нет и не может быть никаких „пляжей“, „туристических зон“ и других фиктивных признаков „мирной жизни“. Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью».
Главные фотографии предыдущего — восемьсот пятьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.