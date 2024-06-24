В аннексированном РФ Крыму не может быть «никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ракетный удар по Севастополю.

В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни». Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью.

Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами.

23 июня Севастополь подвергся ракетному удару. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Как сообщалось, обломки сбитых ракет упали на пляж, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Украинские власти официально не брали на себя ответственность за обстрел.

Обстрел Севастополя

Ракетный удар по Севастополю. Погибли четыре человека, более 140 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж

Обстрел Севастополя

Ракетный удар по Севастополю. Погибли четыре человека, более 140 ранены Обломки одной из сбитых ракет упали на пляж