«В Крыму нет никаких „пляжей“ и „туристических зон“. Это территория боевых действий». Советник главы офиса Зеленского — об ударе по Севастополю
В аннексированном РФ Крыму не может быть «никаких пляжей, туристических зон и других фиктивных признаков мирной жизни», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ракетный удар по Севастополю.
В Крыму нет и не может быть никаких «пляжей», «туристических зон» и других фиктивных признаков «мирной жизни». Крым — это безусловно оккупированная Россией чужая территория, где идут боевые действия, идет полномасштабная война. Та самая война, которую развязала Россия исключительно с геноцидной и захватнической целью.
Крым — это также большой военный лагерь и склад, с сотнями прямых военных целей, который россияне цинично пытаются маскировать и закрывать собственными гражданскими. Которые, в свою очередь, являются гражданскими оккупантами.
23 июня Севастополь подвергся ракетному удару. Россия обвинила в атаке ВСУ. Минобороны РФ утверждает, что удар был нанесен «американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями». Как сообщалось, обломки сбитых ракет упали на пляж, где находились мирные жители. В результате обстрела погибли четыре человека, в том числе двое детей, более 150 человек пострадали. Украинские власти официально не брали на себя ответственность за обстрел.