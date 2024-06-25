Советники Трампа представили план прекращения войны в Украине. Они предложили лишить Киев военной помощи США, если он откажется от переговоров с Москвой

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны в Украине в случае победы политика на президентских выборах в США в ноябре, сообщает Reuters.

План предполагает, что Киев лишат военной помощи Вашингтона, если он не начнет мирные переговоры с Москвой. В то же время США предупредят Россию, что отказ от переговоров с ее стороны приведет к увеличению американской поддержки Украины. Согласно плану, в ходе мирных переговоров стороны должны договориться о прекращении огня на основе «имеющейся линии фронта».

Авторы плана — Кит Келлог и Фред Флейц, занимавшие посты ответственных секретарей в Совете нацбезопасности США в 2017-2021 годах, во время президентства Трампа. Как отмечает Reuters, основные детали плана были изложены в докладе советников, опубликованном на сайте одного из дружественных Трампу исследовательских центров, которым руководят Келлог и Флейц.

Ранее о похожем плане, который рассматривает Трамп, сообщал Bloomberg. В публикации говорилось, что этот план заключается в том, чтобы одновременно оказывать давление и на Россию, и на Украину. По данным агентства, Трамп планирует угрожать Киеву в случае отказа от переговоров прекращением поставок оружия Украине, а Москве — напротив, увеличением этих поставок, а также усилением санкций против российского Центробанка.

По словам Флейца, авторы плана представили его Трампу, и тот отреагировал положительно. «Я не утверждаю, что он согласился с планом или с каждым словом в нем, но нам было приятно получить такой отклик», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг отметил, что официальными могут считаться только заявления, сделанные политиком или уполномоченными членами его предвыборного штаба.

«Ценность любого плана заключается в нюансах и в учете реального положения дел на местах, — сказал Reuters представитель Кремля Дмитрий Песков. — Президент Путин неоднократно говорил, что Россия была и остается открытой для переговоров с учетом реального положения на местах. Мы по-прежнему открыты для переговоров».

В ходе предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял, что в случае избрания президентом закончит войну в Украине «за 24 часа». Сообщалось, что он допускает прекращение войны, вынудив при этом Украину отдать России Крым и Донбасс.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что готов выслушать предложения Трампа. Однако, по его словам, «если они заключаются в том, что мы просто отдаем наши территории, то они очень примитивны».

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