The Washington Post: Трамп заявил в частной беседе, что может закончить войну, вынудив Украину отдать России Крым и Донбасс

Бывший президент США Дональд Трамп заявил в частном разговоре, что может положить конец войне в Украине, оказав давление на Киев, чтобы тот уступил России Крым и Донбасс, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с беседой.

По мнению Трампа, как рассказали собеседники издания, и России, и Украине нужен выход из конфликта, они хотят «сохранить лицо». При этом, предполагает Трамп, в некоторых регионах Украины люди будут не против стать частью России.

По данным WP, планы Трампа в отношении Украины стали известны в ноябре на встрече в Фонде наследия. Бывший помощник Трампа в Белом доме Майкл Антон, по словам источников, описал детали плана, согласно которому Украина уступит территории в Крыму и на Донбассе, а расширение НАТО будет ограничено, что побудит Путина ослабить его растущую зависимость от Китая. В марте Антон ответил изданию, что не разговаривал с Трампом от 18 до 24 месяцев, и не знает о плане бывшего президента в отношении Украины.

Вариант Трампа, как пишет The Washington Post, радикально изменит политику нынешнего президента США Джо Байдена, который делает упор на поддержку Украины и ограничение российской агрессии. К тому же установление контроля над регионами Украины расширит сферу влияния Путина, и некоторые сторонники Трампа, как пишет издание, пытаются отговорить его.

По словам сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма, он «тратит 100% своего времени на разговоры с Трампом об Украине». Грэм считает, что Путин «не может победить». По его мнению, конец войне может положить вступление Украины в НАТО и Евросоюз, но Трамп «мало что говорит об этом».

В предвыборном штабе Трампа заявили, что любые предположения о его плане «исходят из неназванных и неосведомленных источников, которые понятия не имеют, что происходит и что произойдет». «Президент Трамп — единственный, кто говорит о прекращении убийств», — сказала пресс-секретарь предвыборного штаба Кэролайн Ливитт.

Весной 2023 года Трамп заявил, что если станет президентом, он сможет завершить войну в Украине за 24 часа. В ноябре 2023 года Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с Трампом и выслушать его «мирный план». По словам Зеленского, войну можно было бы остановить, если бы Украина отдала России Донбасс и Крым, но к этому «мирному плану», заявил президент, его страна не готова.

Конгресс США до сих пор не принял законопроект о выделении помощи Украине — заблокировать его республиканцев в частности призывал Трамп. Позже бывший президент заявил, что предоставлять финансирование Украине нужно не безвозмездно, а взаймы. В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с Трампом заявил, что если тот станет президентом, то не даст «ни копейки» Украине, и тогда война закончится.

В начале апреля 2024 года издание Politico рассказало, что США обсуждают с союзниками возможность передачи Контактной группы по обороне Украины, координирующей поставки оружия, под контроль НАТО. Это может помочь сохранить поставки в случае избрания президентом Дональда Трампа.

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