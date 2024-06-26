Суд Евросоюза ​снял санкции с миллиардера Дмитрия Пумпянского

Суд Европейского союза удовлетворил иск российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского об отмене введенных против него и его жены санкций ЕС. Решение опубликовано на сайте суда.

Суд также постановил, что Совет ЕС должен оплатить судебные издержки.

Евросоюз ввел санкции против бывшего главы группы «Синара» и ТМК Дмитрия Пумпянского в марте 2022 года — в ответ на российское вторжение в Украину. Власти ЕС мотивировали это решение тем, что Пумпянский получал выгоду от сотрудничества с властями России и государственными предприятиями, а также обеспечивал «существенный доход правительству РФ, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины». Супруга бизнесмена Галина попала под санкции, поскольку возглавляла фонд, принадлежащий компании мужа.

После введения санкций Пумпянский покинул советы директоров группы «Синара», банка «Синара» и ТМК. Затем он попытался оспорить санкции, однако в сентябре 2023 года суд отклонил его иск. Суд тогда счел санкции против бизнесмена обоснованными: хотя Пумпянский «не играл непосредственной роли в военном вторжении в Украину», он был вовлечен значимые для Кремля сектора экономики России, говорилось в решении.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Дмитрий Пумпянский, как и многие другие российские бизнесмены и политики, попал под санкции США, Евросоюза и других стран. Вместе с ним под ограничения попал его сын Александр.

В ноябре 2023 года Александру Пумпянскому, покинувшему руководящие должности в компаниях отца, удалось добиться снятия санкций. Совет ЕС тогда не смог доказать, что сын бизнесмена сохраняет связь с отцом и его компаниями, поэтому он более не мог считаться «физическим лицом, которое предоставляют материальную или финансовую поддержку правительству РФ».