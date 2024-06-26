Страны НАТО утвердили премьера Нидерландов Марка Рютте на должность нового генсека

Новым генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, его кандидатуру утвердили страны альянса. Об этом сообщается на официальном сайте НАТО.

«В среду, 26 июня, Североатлантический альянс принял решение назначить премьер-министра Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком НАТО, он сменит Йенса Столтенберга», — говорится в сообщении.

Рютте вступит в должность 1 октября 2024 года — когда закончится срок полномочий Столтенберга.

Еще одним претендентом на пост генерального секретаря альянса кроме Рютте был президент Румынии Клаус Йоханнис. В четверг, 20 июня, он объявил, что снимает свою кандидатуру.

Кандидатуру нового генсека должны одобрить все страны альянса. Последними странами, чью поддержку должен был получить Рютте, были Венгрия и Словакия. Они одобрили его кандидатуру во вторник, 18 июня. По информации Financial Times, премьер Нидерландов получил согласие Венгрии после того, как пообещал, что Будапешт сможет отказаться от участия в деятельности НАТО по поддержке Украины.